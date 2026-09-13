दिल्ली में अभिषेक शर्मा की 'दबंगई', अफगानिस्तान की धुनाई कर पार किया 6000 का आंकड़ा, किस-किसको पछाड़ा?

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में अभिषेक शर्मा ने बल्ले से तबाही मचा दी. जिम्बाब्वे के खिलाफ हुए आखिरी सीरीज में वो तीन मैचों में कुल मिलाकर 11 रन बनाए थे. इसका गुस्सा उन्होंने अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर निकाला और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बल्ले से दबंगई दिखाई. बाएं हाथ के स्टार ओपनर ने 256.25 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 32 गेंदों पर 82 रनों की धमाकेदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 7 छक्के जड़े.
अभिषेक शर्मा ने T20I करियर में अब तक 14 अर्धशतक जड़े हैं. इनमें से 12 पारियां 25 से कम गेंदों में खेली गई हैं. दुनिया के किसी और बल्लेबाज ने 25 या उससे कम गेंदों में इतनी बार 50 रन नहीं बनाए हैं. इसके बाद सूर्यकुमार यादव का नंबर आता है, जिन्होंने 9 बार ऐसा किया है. अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 156 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जो अभिषेक शर्मा के लिए बाएं हाथ के खेल साबित हुआ.
अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में शानदार पारी के दौरान अभिषेक शर्मा ने टी20 में अपने 6000 रन पूरे कर लिए. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने 3420 गेंदों का सामना किया. गेंद खेलने के लिहाज से वो टी20 में दूसरे सबसे तेज 6000 रन जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के धाकड़ खिलाड़ी आंद्रे रसेल को पछाड़ दिया, जिन्होंने 3550 गेंदों में ये आंकड़ा पार किया था. न्यूजीलैंड के स्टार ओपनर फिन एलन के नाम टी20 में सबसे तेजी से 6000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने 3386 गेंदें खेलकर ये कारनामा किया था.
3386 फिन एलन
3420 अभिषेक शर्मा
3550 आंद्रे रसेल
3681 टिम डेविड
3857 विल जैक्स/ फिल सॉल्ट
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. अफगानिस्तान की शुरुआत बेहद खराब हुई और जसप्रीत बुमराह ने वापसी मैच में पहले ओवर में ही गुरबाज को पवेलियन की राह दिखा दी. अफगान ने महज 43 रन पर 5 विकेट गंवा दिए. इसके बाद अजमतुल्लाह उमरजई और मोहम्मद नबी ने पारी संभाली और दोनों के बीच 56 गेंदों पर 83 रनों की पार्टनरशिप हुई. नबी 33 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उमरजई ने पिटाई जारी रखा. उन्होंने 44 गेंदों पर 64 रनों की नाबाद पारी खेलकर अफगानिस्तान को 156 रन तक पहुंचा दिया. कप्तान श्रेयस अय्यर ने 20वां ओवर शिवम दुबे को दिया, लेकिन उनका ये फैसला गलत साबित हुआ. आखिरी ओवर में 21 रन बने, जिसके कारण अफगानिस्तान ने 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया. भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने सबसे अधिक 3 विकेट चटकाए. बुमराह, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती को 1-1 सफलता मिली.
157 रनों का पीछा करते हुए भारत ने संजू सैमसन का विकेट जल्दी खो दिया. वो 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि, इसके बाद अभिषेक शर्मा नाम का तूफान आया, जिसने अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया. ईशान किशन ने भी उनका साथ निभाया और दोनों के बीच 53 गेंदों पर 123 रनों की साझेदारी हुई. भारत ने महज 13.4 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया और तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. दूसरा मैच मंगलवार, 15 सितंबर को इसी स्टेडियम में खेला जाएगा.