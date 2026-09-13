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दिल्ली में अभिषेक शर्मा की 'दबंगई', अफगानिस्तान की धुनाई कर पार किया 6000 का आंकड़ा, किस-किसको पछाड़ा?

अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में शानदार पारी के दौरान अभिषेक शर्मा ने टी20 में अपने 6000 रन पूरे कर लिए. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने 3420 गेंदों का सामना किया. गेंद खेलने के लिहाज से वो टी20 में दूसरे सबसे तेज 6000 रन जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 13, 2026, 11:46 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 11:46 PM IST
दिल्ली में अभिषेक शर्मा की 'दबंगई', अफगानिस्तान की धुनाई कर पार किया 6000 का आंकड़ा, किस-किसको पछाड़ा?
Image Credit: अभिषेक शर्मा ने टी20 में पूरे किए 6000 रन

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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