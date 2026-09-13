दिल्ली में अभिषेक शर्मा की 'दबंगई', अफगानिस्तान की धुनाई कर पार किया 6000 का आंकड़ा, किस-किसको पछाड़ा?

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. अफगानिस्तान की शुरुआत बेहद खराब हुई और जसप्रीत बुमराह ने वापसी मैच में पहले ओवर में ही गुरबाज को पवेलियन की राह दिखा दी. अफगान ने महज 43 रन पर 5 विकेट गंवा दिए. इसके बाद अजमतुल्लाह उमरजई और मोहम्मद नबी ने पारी संभाली और दोनों के बीच 56 गेंदों पर 83 रनों की पार्टनरशिप हुई. नबी 33 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उमरजई ने पिटाई जारी रखा. उन्होंने 44 गेंदों पर 64 रनों की नाबाद पारी खेलकर अफगानिस्तान को 156 रन तक पहुंचा दिया. कप्तान श्रेयस अय्यर ने 20वां ओवर शिवम दुबे को दिया, लेकिन उनका ये फैसला गलत साबित हुआ. आखिरी ओवर में 21 रन बने, जिसके कारण अफगानिस्तान ने 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया. भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने सबसे अधिक 3 विकेट चटकाए. बुमराह, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती को 1-1 सफलता मिली.