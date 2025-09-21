शाहीन अफरीदी का सबसे बड़ा 'दुश्मन'... पूरे करियर में नहीं मिला ऐसा जख्म, शर्मा जी के बेटे ने धो डाला
शाहीन अफरीदी का सबसे बड़ा 'दुश्मन'... पूरे करियर में नहीं मिला ऐसा जख्म, शर्मा जी के बेटे ने धो डाला

Abhishek Sharma vs Shaheen Afridi: अभिषेक जब पारी की शुरुआत करने आए तो उनके सामने पाकिस्तान के नंबर-1 गेंदबाज शाहीन अफरीदी थे. वह अपनी स्विंग और तेजी के लिए मशहूर हैं. अफरीदी के सामने शुरुआत में सभी बल्लेबाज आराम से खेलते हैं, लेकिन अभिषेक कुछ अलग ही मूड में थे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 21, 2025, 11:13 PM IST
Abhishek Sharma vs Shaheen Afridi: एशिया कप 2025 के सुपर-4 में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हुईं. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 5 विकेट पर 171 रन बनाए. उसके लिए साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 58 रन बनाए. टीम इंडिया को जीत के लिए 172 रनों का लक्ष्य मिला. इसके बाद भारतीय ओपनर्स ने धमाकेदार शुरुआत की और 4.4 ओवरों में 50 रन की साझेदारी कर ली.

पहली गेंद पर अभिषेक का सिक्स

अभिषेक जब पारी की शुरुआत करने आए तो उनके सामने पाकिस्तान के नंबर-1 गेंदबाज शाहीन अफरीदी थे. वह अपनी स्विंग और तेजी के लिए मशहूर हैं. अफरीदी के सामने शुरुआत में सभी बल्लेबाज आराम से खेलते हैं, लेकिन अभिषेक कुछ अलग ही मूड में थे. उन्होंने पहली ही बॉल पर थर्ड मैन की ओर छक्का मारा. शाहीन की शॉर्ट पिच गेंद को उन्होंने पुल कर दिया. गेंद उनके बल्ले से लगकर थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चली गई.

शाहीन के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

अभिषेक ने शाहीन को गहरा जख्म दे दिया. इस पाकिस्तानी गेंदबाज के करियर में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने पहले ओवर में गेंदबाजी की और पहली गेंद पर किसी ने छक्का मार दिया. शाहीन ने 70वीं बार टी20 इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान के लिए पहले ओवर में गेंदबाजी की. अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी बल्लेबाज ने इस गेंदबाज की पहली गेंद पर छक्का मारा हो. अभिषेक ने शाहीन के जख्मों पर कील ठोक दी.

 

 

रोहित-सैमसन से आगे अभिषेक

अभिषेक ने इसके अलावा एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया. वह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में किसी मैच की पहली ही गेंद पर दो बार छक्का मारने पहले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने इसी टूर्नामेंट में दो बार ऐसा कर दिया. अभिषेक ने इससे पहले यूएई के खिलाफ मैच में हैदर अली की गेंद पर छक्का मारा था. उसके बाद अब पाकिस्तान के खिलाफ शाहीन अफरीदी की पहली गेंद पर छक्क मारा है. भारत के लिए रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने एक-एक बार ऐसा किया है.

T20I पारी की पहली गेंद पर छक्का जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज

रोहित शर्मा बनाम आदिल राशिद (इंग्लैंड), अहमदाबाद, 2021
यशस्वी जायसवाल बनाम सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे), हरारे, 2024
संजू सैमसन बनाम जोफ्रा आर्चर (इंग्लैंड), मुंबई, 2025
अभिषेक शर्मा बनाम हैदर अली (यूएई), दुबई, 2025
अभिषेक शर्मा बनाम शाहीन अफरीदी (पाकिस्तान), दुबई, 2025

