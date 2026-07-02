खतरे में सूर्यकुमार यादव का धांसू वर्ल्ड रिकॉर्ड, 200+ के स्ट्राइक रेट से तोड़ने आ रहा तूफानी ओपनर

most fifty-plus scores at 200-plus strike rate: भारतीय क्रिकेट टीम के युवा और विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में तबाही मचा रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भले ही बारिश ने खेल का मजा किरकिरा कर दिया हो, लेकिन अभिषेक शर्मा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से एक ऐसा ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है, जिससे अब पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड खतरे में नजर आ रहा है.
सोमवार को चेस्टर-ली-स्ट्रीट में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. उन्होंने महज 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. आउट होने से पहले अभिषेक ने 24 गेंदों में 245.83 के हैरतअंगेज स्ट्राइक रेट से 59 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे.
इस पारी की बदौलत भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए. हालांकि, बारिश के कारण इंग्लैंड की पारी में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और मैच बेनतीजा रहा, लेकिन अभिषेक अपना काम कर चुके थे.
59 रनों की तूफानी पारी के साथ ही अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200+ के स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा बार 50+ का स्कोर बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के धाकड़ ओपनर एविन लुईस (8 बार) को पीछे छोड़ दिया है. अभिषेक अब तक 9 बार यह कारनामा कर चुके हैं.
इस लिस्ट में फिलहाल सूर्यकुमार यादव 13 बार ऐसा करके पहले स्थान पर काबिज हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सूर्या फिलहाल भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं और चयनकर्ता उनसे आगे का सोच चुके हैं. ऐसे में जिस रफ्तार से अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं, सूर्या का यह धांसू वर्ल्ड रिकॉर्ड जल्द ही टूटना तय लग रहा है.
13 बार - सूर्यकुमार यादव
9 बार - अभिषेक शर्मा*
8 बार - एविन लुईस
8 बार - ग्लेन मैक्सवेल
5 बार - युवराज सिंह
अभिषेक इंग्लैंड के खिलाफ जारी टी20I सीरीज में इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अविश्वसनीय प्रदर्शन करना होगा. उन्हें बचे हुए चारों टी20I मैचों में 200+ के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक लगाने होंगे. अगर ऐसा नहीं होता, तो यह रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली टी20I सीरीज में टूट सकता है.