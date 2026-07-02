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खतरे में सूर्यकुमार यादव का धांसू वर्ल्ड रिकॉर्ड, 200+ के स्ट्राइक रेट से तोड़ने आ रहा तूफानी ओपनर

most fifty-plus scores at 200-plus strike rate: टीम इंडिया के तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा गजब के फॉर्म में हैं. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी दो टी20I मैचों में उन्होंने 20 गेंदों पर अर्धशतक ठोका. इन 50+ स्कोर के दम पर वह अब सूर्यकुमार यादव के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने की दहलीज पर हैं.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 02, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:05 PM IST
खतरे में सूर्यकुमार यादव का धांसू वर्ल्ड रिकॉर्ड, 200+ के स्ट्राइक रेट से तोड़ने आ रहा तूफानी ओपनर
Image Credit: Abhishek Sharma vs Suryakumar YadavSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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