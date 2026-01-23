टी20 वर्ल्ड कप 2026 में तहलका मचाएगा ये खूंखार बल्लेबाज, शास्त्री ने टूर्नामेंट से पहले की बड़ी भविष्यवाणी

अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रनों की बारिश कर तहलका मचा सकते हैं. भारत के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने अभिषेक शर्मा को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. रवि शास्त्री के मुताबिक अभिषेक शर्मा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और शानदार फॉर्म में हैं, जो उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बनाता है. बता दें कि बुधवार को अभिषेक शर्मा ने नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20I मैच में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी, उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में शानदार 84 रन बनाए.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में तहलका मचाएगा ये खूंखार बल्लेबाज

रवि शास्त्री से पूछा गया कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा असरदार खिलाड़ी कौन होगा, तो उन्होंने कहा, 'अभिषेक, इसमें कोई शक नहीं. वह दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज है और शानदार फॉर्म में है. उसने न्यूजीलैंड से मैच छीन लिया. आपको उस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है. उसे घरेलू दर्शकों का सपोर्ट मिलेगा, और अगर वह चल गया, तो इसका मतलब है कि इंडिया भी चल जाएगी.'

शास्त्री ने टूर्नामेंट से पहले की बड़ी भविष्यवाणी

अभिषेक शर्मा IPL 2024 में शानदार प्रदर्शन के बाद चर्चा में आए. T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया, जहां उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक लगाकर अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की. तब से अभिषेक शर्मा भारतीय टीम का अहम हिस्सा रहे हैं, और टीम को पावरप्ले का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में मदद की है. स्पिनरों के खिलाफ उनकी पावर-हिटिंग ने भारत को विरोधी टीमों के अटैक पर हावी होने में मदद की है, और टीम ने कई बार 230 से ज्यादा का स्कोर बनाया है.

T20I में खतरनाक रिकॉर्ड

बल्ले से अभिषेक शर्मा की काबिलियत ने दूसरों को भी खराब फॉर्म के दौरान आजादी से खेलने का मौका दिया है. दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज से आने वाले वर्ल्ड टूर्नामेंट में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है, जहां भारत अपना पहला मैच 7 फरवरी को खेलेगा. टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने अभी तक 34 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 190.93 के स्ट्राइक रेट और 37.47 की औसत से 1199 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 7 अर्धशतक ठोके हैं. टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा ने अभी तक 112 चौके और 81 छक्के उड़ाए हैं.