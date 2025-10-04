भारत के इस खूंखार बल्लेबाज को वनडे टीम में उतारने का आ गया वक्त, 28 गेंद पर जड़ चुका शतक

IND vs AUS: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर सकती है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक तीन मैचों की वनडे सीरीज के अलावा पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज भी खेली जाएगी.
Trending Photos
IND vs AUS: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर सकती है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक तीन मैचों की वनडे सीरीज के अलावा पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज भी खेली जाएगी. टीम इंडिया को यह सभी मैच ऑस्ट्रेलिया की धरती पर खेलने हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वनडे सीरीज में भारत के एक खूंखार बल्लेबाज को उतारा जा सकता है. यह बल्लेबाज बेहद बेरहम अंदाज में बल्लेबाजी करता है और 28 गेंद पर शतक भी ठोक चुका है.
इस खूंखार बल्लेबाज को वनडे टीम में उतारने का आ गया वक्त
एक खतरनाक बल्लेबाज ऐसा है, जिसे भारत की वनडे टीम में उतारने का वक्त आ गया है. भारत का ये बल्लेबाज गेंदबाजों की बड़ी बेरहमी से पिटाई करता है. ये टैलेंटेड बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि अभिषेक शर्मा हैं. खतरनाक ओपनर अभिषेक शर्मा को अब भारत की वनडे टीम में उतारने का वक्त आ गया है. अभिषेक शर्मा ने अभी तक भारत के लिए कोई भी वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, लेकिन उनमें पूरा दमखम है कि वह मौका मिलने पर इस फॉर्मेट में रनों का अंबार लगा सकते हैं. अभिषेक शर्मा चंद गेंदों पर मैच पलटने में माहिर हैं. अभिषेक शर्मा काफी तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं.
बेरहम अंदाज में करता है बल्लेबाजी
25 साल के अभिषेक शर्मा की गिनती भारत के विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाजों में होती है. टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने अभी तक 24 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 196.07 के स्ट्राइक रेट और 36.91 की औसत से 849 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 5 अर्धशतक ठोके हैं. अभिषेक शर्मा का IPL रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है. अभिषेक शर्मा ने 77 IPL मैचों में 162.93 के स्ट्राइक रेट और 27.09 की औसत से 1815 रन बनाए हैं. IPL में अभिषेक शर्मा ने 1 शतक और 9 अर्धशतक जमाए हैं. अभिषेक शर्मा में पूरी काबिलियत है कि वह वनडे में भारत के परमानेंट ओपनर बन सकें.
ये भी पढ़ें- वनडे का महान बल्लेबाज, टीम को जिताया वर्ल्ड कप… फिर भी दूध में से मक्खी की तरह किया गया बाहर
2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं
38 साल के रोहित शर्मा के लिए अब बतौर कप्तान और ओपनर भारत की वनडे टीम में बने रहना बहुत मुश्किल है. अभिषेक शर्मा वनडे टीम में न सिर्फ बतौर ओपनर रोहित शर्मा की जगह को छीन सकते हैं, बल्कि वह भारत के लिए 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं. अभिषेक शर्मा ने हाल ही में एशिया कप 2025 के दौरान 7 मैचों में 200 की स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए थे, जिसमें 32 चौके और 19 छक्के शामिल रहे. एशिया कप 2025 के दौरान अभिषेक शर्मा ने 3 अर्धशतक ठोके थे, जिसमें 75 रन उनका हाईएस्ट स्कोर रहा था. अभिषेक शर्मा ने भारत को एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जिताने में बड़ा रोल निभाया था.
28 गेंद पर जड़ चुका शतक
अभिषेक शर्मा ने 5 दिसंबर 2024 को मेघालय के खिलाफ सैय्यद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2024 टूर्नामेंट के एक मैच के दौरान 28 गेंदों में शतक ठोक दिया था. अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों में शतक जड़कर टी20 क्रिकेट के इतिहास में किसी भारतीय द्वारा बनाए गए सबसे तेज शतक के महारिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली थी. बता दें कि अभिषेक शर्मा के इस कमाल से चंद मैच पहले ही 27 नवंबर 2024 को गुजरात के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंदों में शतक ठोका था. उर्विल पटेल ने इस मैच में 35 गेंदों पर 113 रनों की नाबाद पारी खेली थी. उर्विल पटेल की पारी में 12 छक्के और 7 चौके शामिल रहे. उर्विल पटेल का स्ट्राइक रेट इस दौरान 322.85 था. अभिषेक शर्मा ने उर्विल पटेल के कारनामे को दोहरा दिया. अभिषेक शर्मा ने पंजाब के लिए खेलते हुए मेघालय के खिलाफ सैय्यद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2024 टूर्नामेंट के मैच में 28 गेंदों में शतक जड़ दिया. अभिषेक शर्मा ने मेघालय के खिलाफ मैच में 29 गेंदों पर 106 रनों की नाबाद पारी खेली थी. अभिषेक शर्मा की पारी में 11 छक्के और 8 चौके शामिल रहे. अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट इस दौरान 365.51 था.