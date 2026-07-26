IND vs ZIM: 3 मैच और सिर्फ 11 रन...अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड

Abhishek Sharma Unwanted Record: जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20I सीरीज भले ही टीम इंडिया के नाम रही, लेकिन टीम के तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा ने सबको निराश किया. उनका बल्ला पूरी तरह खामोश रहा. पहले और दूसरे मैच में फ्लॉप रहने के बाद फैंस को उम्मीद थी कि अभिषेक आखिरी मुकाबले में बढ़िया बल्लेबाजी करके सीरीज खत्म करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
अभिषेक एक बार फिर उसी गेंदबाज का शिकार बने, जिसने पहले दोनों मैचों में भी उन्हें आउट किया था. इस पूरी सीरीज में अभिषेक के बल्ले से सिर्फ 11 रन निकले. इस हैरान करने वाले प्रदर्शन के साथ ही उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया. मतलब ये है कि उनके लिए यह किसी बुरे सपने जैसा रहा, जहां वो एक-एक रन को तरसते नजर आए.
अभिषेक शर्मा किसी 3 मैचों की टी20I सीरीज में भारत की तरफ से सबसे कम रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ तीनों मुकाबलों में फ्लॉप रहते हुए उन्होंने कुल मिलाकर महज 11 रन बनाए. इससे पहले यह अनचाहा रिकॉर्ड मौजूदा कप्तान श्रेयस अय्यर के नाम दर्ज था, जिन्होंने 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में सिर्फ 14 रन बनाए थे.
11 रन - अभिषेक शर्मा बनाम जिम्बाब्वे (2026)
14 रन - श्रेयस अय्यर बनाम वेस्टइंडीज (2019)
15 रन - हार्दिक पांड्या बनाम न्यूजीलैंड (2017)
15 रन - केएल राहुल बनाम इंग्लैंड (2021)
17 रन - दिनेश कार्तिक बनाम ऑस्ट्रेलिया (2022)
जिम्बाब्वे के लंबे कद के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी इस पूरी सीरीज में अभिषेक शर्मा के लिए काल साबित हुए. तीनों ही मुकाबलों में मुजारबानी ने ही अभिषेक को अपना शिकार बनाया.
पहला T20I: 1 रन (8 गेंद)
दूसरा T20I: 8 रन (8 गेंद)
तीसरा T20I: 2 रन (4 गेंद)
अभिषेक शर्मा की मौजूदा फॉर्म भारतीय टीम प्रबंधन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. इंग्लैंड दौरे से शुरू हुआ उनका खराब फॉर्म जिम्बाब्वे में भी जारी रहा. वह अपनी पिछली 6 अंतरराष्ट्रीय पारियों में एक बार भी 20 रन का आंकड़ा नहीं छू सके. उन्होंने 6 पारियों में कुल 40 रन बनाए हैं, जो अभिषेक के कद और उनके टैलेंट के साथ इंसाफ नहीं करते.
10 (7) बनाम इंग्लैंड
16 (14) बनाम इंग्लैंड
3 (5) बनाम इंग्लैंड
1 (8) बनाम जिम्बाब्वे
8 (8) बनाम जिम्बाब्वे
2 (4) बनाम जिम्बाब्वे