Advertisement
trendingNow13139723
Hindi Newsक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे अभिषेक शर्मा, फाइनल में बल्ले से मचाई थी तबाही

टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे अभिषेक शर्मा, फाइनल में बल्ले से मचाई थी तबाही

T20 World Cup 2026 Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा माता वैष्णो देवी का दर्शन किया और आईपीएल 2026 से पहले उनसे आशीर्वाद भी लिया. अभिषेक के लिए टी20 वर्ल्ड कप के सिर्फ दो मैच ही अच्छे गए थे. फाइनल के अलावा उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अर्धशतक लगाया था. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 13, 2026, 05:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit: BCCI/Screengrab
Photo Credit: BCCI/Screengrab

T20 World Cup 2026 Abhishek Sharma: भारत के विध्वंसक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप में सफलता के बाद माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लिया है. पूरे टूर्नामेंट में लगभग फेल होने वाले अभिषेक ने फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ तूफानी पारी खेली थी. उन्होंने 21 गेंद पर 52 रन बनाए थे. इस दौरान उनके बल्ले से छह चौके और 3 छक्के निकले थे. अभिषेक ने संजू सैमसन के साथ पहले विकेट के लिए 7.1 ओवरों में ही 98 रनों की साझेदारी की थी.

अभिषेक शर्मा माता वैष्णो देवी का दर्शन किया और आईपीएल 2026 से पहले उनसे आशीर्वाद भी लिया. अभिषेक के लिए टी20 वर्ल्ड कप के सिर्फ दो मैच ही अच्छे गए थे. फाइनल के अलावा उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अर्धशतक लगाया था. खराब फॉर्म के बावजूद टीम प्रबंधन ने उनके ऊपर भरोसा कायम रखा. अभिषेक ने फाइनल में अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया कि उन्हें क्यों सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिना जा रहा है. उन्होंने कीवी गेंदबाजी की बखिया उधेड़ दी. जैकब डफी, मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन जैसे खूंखार तेज गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर दी.

ऐसा रहा अभिषेक का प्रदर्शन

Add Zee News as a Preferred Source

अभिषेक ने लगातार तीन शून्य से टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत की. वह अमेरिका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम, पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम और नीदरलैंड के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में  खाता नहीं खोल पाए. इसके बाद सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में 15 और चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ 55 रन बनाए. कोलकाता में वेस्टइंडीज के सामने वह 10 रन ही बना पाए. इसके बाद मुंबई में वह फिर फेल हो गए और इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 9 रन ही बना पाए. फाइनल में उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोई कसर नहीं छोड़ी और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया. अब अभिषेक की नजर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आईपीएल 2026 में तूफानी प्रदर्शन करने पर है.

 

 

मैच में क्या हुआ था?

न्यूजीलैंड ने फाइनल में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 255 रन बनाकर एक पहाड़ स्कोर खड़ा किया. टीम इंडिया के लिए संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा 89 रन बनाए. ईशान किशन ने 54 और अभिषेक शर्मा ने 52 रनों की पारी खेली. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 19 ओवर में 159 रनों पर सिमट गई. टीम इंडिया ने 96 रनों से फाइनल मैच को जीत लिया. मैच में 4 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. संजू सैमसन ने टू्र्नामेंट में 5 मैचों में 321 रन बनाए. उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड मिला.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026Abhishek SharmaMata Vaishno deviMata Vaishno Devi temple

Trending news

ईरान की नई चाल, दुनिया को याद आया 1971 का वो पराक्रम; जब भारत ने PAK के किए 2 टुकड़े
israel iran war
ईरान की नई चाल, दुनिया को याद आया 1971 का वो पराक्रम; जब भारत ने PAK के किए 2 टुकड़े
होर्मुज में तनाव से कांपी दुनिया: भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा US
Middle East tensions
होर्मुज में तनाव से कांपी दुनिया: भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा US
नई पार्टी, नया चुनाव चिह्न… AIADMK से अलग होकर शशिकला ने फिर शुरू की राजनीतिक पारी
Tamil Nadu Elections
नई पार्टी, नया चुनाव चिह्न… AIADMK से अलग होकर शशिकला ने फिर शुरू की राजनीतिक पारी
बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
indian parliament news
बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Supreme Court
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Budget Session Phase 2 Live: हंगामेदार बहस के बाद राज्यसभा स्थगित, अब 16 मार्च को सुबह 11 बजे से शुरू होगी चर्चा
Budget Session
Budget Session Phase 2 Live: हंगामेदार बहस के बाद राज्यसभा स्थगित, अब 16 मार्च को सुबह 11 बजे से शुरू होगी चर्चा
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
Maharashtra
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
mamta banerjee
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
Droupadi Murmu
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
kerala election 2026
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति