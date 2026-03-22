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Hindi Newsक्रिकेटRCB-SRH मुकाबले से पहले अभिषेक ने किया अलर्ट, तूफानी बल्लेबाज हेड को लेकर कही ये बड़ी बात

RCB-SRH मुकाबले से पहले अभिषेक ने किया अलर्ट, तूफानी बल्लेबाज हेड को लेकर कही ये बड़ी बात

आईपीएल की कुछ हि दिन पहले टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आरसीबी के खिलाफ मुकाबले से पहले बड़ा बयान दिया है. उन्होंने फैंस मीट के दौरान कुछ ऐसा कहा जिसे फैंस अब खूब पंसद कर रहे हैं.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 22, 2026, 08:39 PM IST
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Image credit-X/Abhishek sharma
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टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को आईपीएल 2026 के पहले मुकाबले से पहले एक तरह की चेतावनी दी है. साथ ही उन्होंने अपने ओपनिंग साथी ट्रैविस हेड को लेकर एक दिलचस्प और चौंकाने वाली बात भी साझा की है. आईपीएल 2026 के शेड्यूल के मुताबिक सनराइजर्स हैदराबाद अपना अभियान मौजूदा चैंपियन RCB के खिलाफ एक हाई-वोल्टेज मैच से शुरू करेगी. यह मुकाबला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है. दोनों ही टीमें टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी.

फैंस मीट में खोला राज

फैंस मीट के दौरान अभिषेक शर्मा से जब पूछा गया कि आईपीएल में उनकी पसंदीदा विरोधी टीम कौन सी है, तो उन्होंने साफ किया कि उनकी कोई खास पसंदीदा टीम नहीं है. हालांकि उन्होंने यह जरूर बताया कि उनके ओपनिंग पार्टनर ट्रैविस हेड को RCB के खिलाफ खेलना काफी पसंद आता है. उनके जवाब देने के अंदाज को फैंस ने खूब पसंद किया.

RCB से की थी शुरुआत

गौरतलब है कि ट्रैविस हेड ने अपने IPLकरियर की शुरुआत RCB के साथ ही की थी. उन्होंने 2016 और 2017 सीजन में इस टीम का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उसके बाद कई साल तक उन्हें कोई टीम नहीं मिली और वह अनसोल्ड रहे. फिर साल 2024 के ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया और तब से वह इसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बने हुए हैं. SRH के लिए खेलते हुए हेड टीम के एक अहम खिलाड़ी बन चुके हैं और कई मैचों में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं.

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RCB के खिलाफ ठोका है शतक

IPL में RCB के खिलाफ ट्रैविस हेड का प्रदर्शन भी काफी प्रभावशाली रहा है. उन्होंने इस टीम के खिलाफ अब तक 120 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक भी शामिल है. उनका औसत 40 का रहा है और स्ट्राइक रेट 222 से ज्यादा का है, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को दर्शाता है. ऐसे में RCB के खिलाफ उनके रिकॉर्ड को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि आईपीएल 2026 के शुरुआती मैच में भी वह इसी तरह का प्रदर्शन दोहरा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: शर्मनाक और फिसड्डी रिकॉर्ड... ये हैं IPL इतिहास में सबसे ज्यादा NO बॉल फेंकने वाला गेंदबाज

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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