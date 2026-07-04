नए इतिहास की इबारत लिखने जा रहे अभिषेक शर्मा, टी20 क्रिकेट में इस 'प्रचंड रिकॉर्ड' के करीब

India vs England 2nd T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20I मुकाबला आज शाम 7:00 बजे से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा. टीम इंडिया का एक घातक बल्लेबाज ऐसा है, जो इंग्लैंड की टीम को दूसरे T20I मैच में अकेले दम पर तहस-नहस कर सकता है. यह बल्लेबाज भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है. इंग्लैंड की टीम को सबसे बड़ा खतरा भारत के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा से होगा.
अभिषेक शर्मा मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20I मैच के दौरान ओपनिंग करते हुए चौके और छक्कों की बारिश कर सकते हैं. अभिषेक शर्मा अगर इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में शतक लगाने में कामयाब रहते हैं, तो वह एक 'प्रचंड महारिकॉर्ड' बना देंगे. इसी के साथ ही अभिषेक शर्मा की एंट्री क्रिस गेल, बाबर आजम, डेविड वॉर्नर और विराट कोहली के महान क्लब में हो जाएगी. अभिषेक शर्मा ने अभी तक ओवरऑल 199 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 176.63 के स्ट्राइक रेट और 33.21 की औसत से 5912 रन बनाए हैं.
अभिषेक शर्मा ने टी20 में 9 शतक और 37 अर्धशतक ठोके हैं. टी20 में अभिषेक शर्मा ने अभी तक 556 चौके और 373 छक्के उड़ाए हैं. अभिषेक शर्मा का टी20 में हाईएस्ट स्कोर 148 रन है. अभिषेक शर्मा अगर इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में शतक लगाने में कामयाब रहते हैं, तो वह ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 10 या उससे ज्यादा शतक जड़ने वाले दुनिया के पांचवें और भारत के केवल दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे. दुनिया में अभी तक केवल 4 बल्लेबाजों ने ही टी20 क्रिकेट में 10 या उससे ज्यादा शतक ठोके हैं, जिसमें क्रिस गेल, बाबर आजम, डेविड वॉर्नर और विराट कोहली के नाम शामिल हैं.
1. क्रिस गेल - 22 शतक
2. बाबर आजम - 13 शतक
3. विराट कोहली - 10 शतक
4. डेविड वॉर्नर - 10 शतक
अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 T20I बल्लेबाज हैं. टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने अभी तक 49 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 193.25 के स्ट्राइक रेट और 33.61 की औसत से 1546 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 11 अर्धशतक ठोके हैं. टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा ने अभी तक 152 चौके और 102 छक्के उड़ाए हैं. अभिषेक शर्मा का टी20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट स्कोर 135 रन है.