Hindi Newsक्रिकेट1 पारी से नहीं... अभिषेक के सपोर्ट में उतरा दिग्गज, आलोचनाओं के बीच बन गया ढाल

'1 पारी से नहीं...' अभिषेक के सपोर्ट में उतरा दिग्गज, आलोचनाओं के बीच बन गया ढाल

अब अभिषेक के सपोर्ट में भारत के दिग्गज स्पिन गेंदबाज हरभजन सिहं का नाम आ रहा है. उन्होंने अभिषेक के आलोचकों को करारा जवाब दिया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 16, 2026, 04:30 PM IST
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma

भारत ने पाकिस्तान को टी20 विश्व कप में लगातार आठवीं बार हराकर अपना दबदबा कायम रखा. इस मुकाबले में जीत के सबसे बड़े हीरो रहे ईशान किशन, जिन्होंने 77 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया. किशन ने अपनी इस ताबड़तोड़ पारी में 10 चौके और 3 छक्के जड़े. उनका स्ट्राइक रेट 192.90 रहा, जिसने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की वजह से मुकाबला एकतरफा नजर आया.पाकिस्तान के खिलाफ सलमान आगा की पहली ही गेंद पर आउट होने वाले भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध होना चालू हो गया था. अब अभिषेक के सपोर्ट में भारत के दिग्गज स्पिन गेंदबाज हरभजन सिहं का नाम आ रहा है. उन्होंने अभिषेक के आलोचकों को करारा जवाब दिया है.इस शानदार जीत के साथ भारत ने सुपर-8 चरण में अपनी जगह पक्की कर ली है और टीम का आत्मविश्वास भी काफी बढ़ा है.

मौके पर अच्छा खेलेंगे
पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने अभिषेक शर्मा को टी20 विश्व कप की खराब शुरुआत से उबरने के लिए समर्थन दिया और युवा सलामी बल्लेबाज से दो बिना रन बनाए आउट होने के बाद आत्मविश्वास न खोने का आग्रह किया.रविवार को कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के महत्वपूर्ण मुकाबले में अभिषेक का प्रदर्शन एक बार फिर निराशाजनक रहा, जहां वे चार गेंदों पर शून्य पर आउट हो गए. इससे पहले वे टूर्नामेंट में अमेरिका के खिलाफ भी शून्य पर आउट हुए थे. अपने यूट्यूब चैनल पर बोलते हुए, हरभजन ने जोर देकर कहा कि बाएं हाथ का यह बल्लेबाज बीमारी से प्रभावित खराब फॉर्म से उबर जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण समय पर अच्छा प्रदर्शन करेगा.

'पूरा भरोसा है अभिषेक पर'
हरभजन ने आगे कहा "अभिषेक शर्मा एक मजबूत खिलाड़ी हैं, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए. कुछ महीने पहले तक वे हर मैच में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, और वह समय फिर आएगा. उन्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए. उन्हें इन दो मैचों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए," “हम सब आपके साथ हैं, टीम आपके साथ है, प्रबंधन आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है. हमें अभिषेक पर पूरा भरोसा है. इस टूर्नामेंट में जब टीम इंडिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब वह शानदार प्रदर्शन करेंगे,” 

अभिषेक कैसे आउट हुए?
अपनी प्लेइंग इलेवन में मजबूत स्पिन आक्रमण होने के बावजूद, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने चतुर रणनीति अपनाते हुए शुरुआती सफलता दिलाई। बल्लेबाजी शुरू करते ही सलमान ने पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा को चार गेंदों पर शून्य पर आउट कर दिया.

Abhishek Sharma

