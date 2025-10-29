Advertisement
विराट का रिकॉर्ड खतरे में..., अभिषेक करने वाले हैं बड़ा धमाका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रचेंगे इतिहास

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी 20 मैचों की शुरुआत आज से हो रही है. भारतीय टीम वनडे सीरीज पहले ही हार चुकी है. ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये सीरीज जीतना बेहद जरूरी होने वाला है. गौरतलब है कि अभिषेक के पास इस सीरीज में विराट कोहली के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सकते हैं. 

Oct 29, 2025
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी 20 मैचों की शुरुआत आज से हो रही है. भारतीय टीम वनडे सीरीज पहले ही हार चुकी है. ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये सीरीज जीतना बेहद जरूरी होने वाला है. विराट और रोहित की गैरमौजूदगी में पहली बार भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में उन्हीं के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेगी. इस सीरीज में सभी की नजर एक खिलाड़ी पर होने वाली है और वह हैं अभिषेक शर्मा. इसकी वजह भी साफ है अभिषेक ने पिछले कुछ समय में जिस तरीके से बल्लेबाजी की है. उन्होंने पूरे  क्रिकेट जगत में मानो पैगाम भेज दिया हो कि अब नहीं रुकने वाले हैं. गौरतलब है कि अभिषेक के पास इस सीरीज में विराट कोहली के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सकते हैं. 

तोड़ सकते हैं कोहली का रिकॉर्ड
अभिषेक शर्मा फिलहाल टी20 इंटरनेशनल के नंबर 1 बल्लेबाज हैं. बता दें कि उनके पास इस सीरीज में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका है. यह रिकॉर्ड है टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 1000 रन बनाने का. फिलहाल भारत की ओर से सबसे तेज 1000 रन जड़ने का रिकॉर्ड विराट के नाम काबिज है. हालांकि, अभिषेक उनका यह रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रचेंगे इतिहास
अभिषेक शर्मा ने अपने अभी तक के छोटे से टी20 करियर में 24 मैचों की 23 पारियों में 196.90 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 849 रन बनाए हैं. इस दौरान अभिषेक ने 2 शतक और 5 अर्धशतक भी लगाए हैं. अगर वह इस सीरीज में 151 रन मात्र बना देते हैं. तो वह विराट के इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. विराट कोहली ने ये कारनामा 27 पारियों में किया था. उनका रिकॉर्ड आज भी अटूट है, लेकिन अगर अभिषेक के बल्ले से 1 भी शतक आ गया तो ये रिकॉर्ड बड़े ही आसानी से टूट जाएगा.

डेविड मलान हैं नंबर 1

पूरे क्रिकेट जगत में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के तूफानी बल्लेबाज डेविड मलान के नाम पर है. मलान ने 1000 रन बनाने में महज 24 पारियों का सहारा लिया. अभिषेक मलान का रिकॉर्ड तो बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वह पहले मुकाबले में 151 रन बना देते हैं, तो उनके रिकॉर्ड की बराबरी जरूर कर लेंगे. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा अभिषेक का इस सीरीज में क्या प्रदर्शन रहता है.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

