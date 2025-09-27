Advertisement
इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के ठोकेगा भारत का ये खूंखार बल्लेबाज, पूर्व क्रिकेटर का दावा

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 27, 2025, 02:46 AM IST
इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है, जब भारत के किसी बल्लेबाज ने एक ओवर में 6 छक्के ठोकने का कमाल किया है. युवराज सिंह का यह कारनामा हर क्रिकेट फैन जानता है. युवराज ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के ठोककर इतिहास रच दिया था. अब एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने एशिया कप में खेल रहे एक भारतीय बल्लेबाज की विस्फोटक बैटिंग से प्रभावित होकर बड़ा दावा कर दिया कि भविष्य में यह बल्लेबाज युवराज सिंह वाला कमाल दोहराएगा.

ये बल्लेबाज करेगा युवराज वाला करिश्मा!

एशिया कप में तूफानी बैटिंग से तहलका मचा रहे अभिषेक शर्मा की पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने जमकर तारीफ की. उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से प्रभावित हुए कैफ ने बड़ा दावा करते हुए यह तक कह दिया कि यह 'भविष्य का सुपरस्टार' एक दिन एक ओवर में 6 छक्के मारेगा. दरअसल, बांग्लादेश के खिलाफ भारत के सुपर-4 मैच के बाद कैफ का यह बयान आया है.

इस मुकाबले में अभिषेक ने 37 गेंदों पर 75 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे. उनकी इस पारी ने लगभग अकेले ही भारत के स्कोर को 168 तक पहुंचाया, जिसे अन्यथा एक कमजोर स्कोर माना जाता. भारत ने स्पिन गेंदबाजों कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के शानदार प्रदर्शन की बदौलत यह मैच 41 रनों से जीत लिया, लेकिन अभिषेक एक बार फिर 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार लेकर गए.

अभिषेक एशिया कप के टॉप रन-गेटर

चल रहे एशिया कप में अभिषेक अपनी हाई-रिस्क, हाई-रिवॉर्ड शैली के बावजूद भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ बनकर उभरे हैं. वह शुभमन गिल के साथ मिलकर टीम को अच्छी शुरुआत दे रहे हैं. वह एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 6 पारियों में 51.50 की औसत और 204.64 के शानदार स्ट्राइक रेट से 309 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं. वह किसी एक टी20 एशिया कप एडिशन में 300 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं. एक टी20 एशिया कप सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अभिषेक ने अपने नाम कर लिया है.

'6 गेंदों पर 6 छक्के मारेगा'

अपने यूट्यूब चैनल पर बोलते हुए कैफ ने कहा, 'जब भी अभिषेक बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करता है, तो वह 'मैन ऑफ द मैच' जीतता है... जब वह खेलता है, तो वह अकेले दम पर मैच जीत लेता है. जब रोहित शर्मा ने ओपनिंग छोड़ी, तो उनके रिप्लेसमेंट को लेकर सवाल था... पावरप्ले में कौन दमदार बल्लेबाजी करेगा? हमें जवाब मिल गया है और नाम है अभिषेक शर्मा.'

कैफ ने आगे कहा, 'यह सिर्फ बल्लेबाजी नहीं है, यह उसका स्टेटमेंट है. अपने दिन पर वह पावरप्ले के दौरान एक गेंदबाज का करियर खत्म कर सकता है. वह 6 गेंदों पर 6 छक्के भी मार सकता है. और देखिए, यह भविष्य में होगा. अभिषेक शर्मा 6 गेंदों पर 6 छक्के मारेगा. मैं यह अपने यूट्यूब चैनल पर कह रहा हूं क्योंकि यह होकर रहेगा.' कैफ ने कहा, 'उसके पास जो शॉट्स की रेंज है, जो मानसिक शक्ति है और खेल की समझ है. वह तेज गेंदबाजों को अच्छी तरह खेलता है, और स्पिन के खिलाफ भी उतना ही अच्छा है.'

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Abhishek SharmaMohammad Kaif

