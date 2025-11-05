अभिषेक का धमाका, कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर बनेंगे दूसरे भारतीय, जानें पूरा मामला

भारतीय टीम के तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपने करियर के बेस्ट दौर से गुजर रहे हैं. अभिषेक ने पिछले कुछ समय में टीम इंडिया के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पूरे क्रिकेट जगत को हैरत में छोड़ा है. लोग उनकी बल्लेबाजी देखना खूब पसंद करते हैं. अभिषेक आते ही लंबे-लंबे छक्के जड़ने का माद्दा रखते हैं. उन्होंने टी20 क्रिकेट को खेलना का मायना ही पूरी तरह से बदल रख दिया. वह दिन पर दिन बतौर खिलाड़ी निखरते जा रहे हैं. इसी बीच अभिषेक के पास टी20 इंटरनेशनल में एक जबरदस्त रिकॉर्ड कायम करने का मौका है. कल यानी 6 नवंबर को अभिषेक शर्मा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले चौथे टी20I मैच में एक नायाब रिकॉर्ड बना देंगे.

किंग कोहली हैं नंबर 1

दरअसल, हम बात कर रहे हैं टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के बारे में. इस लिस्ट में नंबर 1 पर भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम है. कोहली ने ये कारनामा 27 पारियों में किया था. उन्होंने साल 5 अक्टूबर 2015 को धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मैच में ये ऐतिहासिक कारनामा किया है. कोहली ने आज के 10 साल पहले 27 पारियों में सबसे तेज 1000 रन बनाकर ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम किया था. यह रिकॉर्ड आज भी अटूट है.

अभिषेक करेंगे बराबरी

भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस मामले विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी करने के कगार पर खड़े हैं. अभिषेक ने 26 पारियों में अभी तक 961 रन बनाने का कारनामा किया है. अभिषेक कल यानी 6 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले चौथे टी20I में कोहली के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर देंगे. अभिषेक अगर इस सीरीज के दौरान शुरुआती मैच बेहतर प्रदर्शन करते तो वह कोहली के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते थे. हालांकि अब उनके पास केवल बराबरी का मौका है.

अभिषेक का टी 20I करियर

अभिषेक ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हारारे क्रिकेट ग्राउंड से की थी. उन्होंने अपने करियर में अभी तक खेले 27 मैचों की 26 पारियों में 36.78 की औसत और 192.50 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 961 रन बनाने का कारनामा किया है. इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 6 अर्धशतक भी लगाए हैं. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 135 रनों का रहा है.