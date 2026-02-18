Advertisement
trendingNow13114507
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026: LIVE मैच में खुल गई पोल, अभिषेक शर्मा ने पहनी मोहम्मद सिराज की जर्सी

T20 World Cup 2026: LIVE मैच में खुल गई पोल, अभिषेक शर्मा ने पहनी मोहम्मद सिराज की जर्सी

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा बुधवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच में टीम के साथी मोहम्मद सिराज की जर्सी पहनकर बैटिंग करने आए. भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव के पहले बैटिंग करने के फैसले के बाद अभिषेक शर्मा को मैदान में आने में थोड़ी देर हो गई. अभिषेक शर्मा को पहले अर्शदीप सिंह की किट पहने देखा गया, फिर उन्होंने मोहम्मद सिराज की जर्सी पहनने के लिए कहा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 18, 2026, 08:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

T20 World Cup 2026: LIVE मैच में खुल गई पोल, अभिषेक शर्मा ने पहनी मोहम्मद सिराज की जर्सी

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा बुधवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच में टीम के साथी मोहम्मद सिराज की जर्सी पहनकर बैटिंग करने आए. भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव के पहले बैटिंग करने के फैसले के बाद अभिषेक शर्मा को मैदान में आने में थोड़ी देर हो गई. अभिषेक शर्मा को पहले अर्शदीप सिंह की किट पहने देखा गया, फिर उन्होंने मोहम्मद सिराज की जर्सी पहनने के लिए कहा. कमेंटेटर नासिर हुसैन और सुनील गावस्कर ने ऑन एयर कहा कि अभिषेक अपनी जर्सी टीम होटल में भूल गए थे.

अभिषेक शर्मा ने पहनी मोहम्मद सिराज की जर्सी

सोशल मीडिया पर कुछ फैंस का मानना ​​था कि USA और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दो डक होने के बाद अभिषेक ने 'लक' के लिए किट बदली थी. लेकिन, बदकिस्मती से, यह काम नहीं आया क्योंकि वह ऑफ-स्पिनर आर्यन दत्त की गेंद पर लगातार तीसरे जीरो पर आउट हो गए. आर्यन दत्त ने चालाकी से पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा जैसा ही पैटर्न फॉलो किया. पाकिस्तान के कोच माइक हेसन ने कहा था कि उनकी टीम ने अभिषेक शर्मा को आउट करने की प्लानिंग में कई घंटे बिताए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

अभिषेक शर्मा कैसे आउट हुए?

पहली दो गेंदों पर, आर्यन दत्त ने अभिषेक शर्मा को जगह बनाने के लिए मजबूर किया, जिनकी स्पीड 96.3 kph और 96.4 kph थी. भारतीय खिलाड़ी को बड़ा शॉट लगाने के लिए थोड़ा बेचैन होते देखकर, उन्होंने मिडिल और लेग-स्टंप पर एक तेज, 99 kph की स्लाइडर फेंकी, और पाकिस्तान के मैच की तरह ही, अभिषेक ने अपना फ्रंट लेग क्लियर करने के बाद एक खराब पुल शॉट मारा. पाकिस्तान के खिलाफ, वह मिड-ऑन पर कैच आउट हुए, और यहां, वह क्लीन-बोल्ड हो गए.

अभिषेक शर्मा ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस साल T20I में पांचवीं बार डक पर आउट हुए हैं, जिससे उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में T20I में किसी भारतीय बैटर द्वारा सबसे ज्यादा डक पर आउट होने के संजू सैमसन के अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. अभिषेक शर्मा ने इस टूर्नामेंट में अब तक सात गेंदें खेली हैं, लेकिन अभी भी अपना पहला रन बनाने और शुरुआत करने का इंतजार कर रहे हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
India AI Impact
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
Shahpur Kandi Dam
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
पंजाब में AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या, फिल्मी अंदाज में हमलावरों ने बनाया निशाना
Punjab news
पंजाब में AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या, फिल्मी अंदाज में हमलावरों ने बनाया निशाना
छीछालेदर के बाद अब आई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई, प्रोफेसर पर फोड़ा ठीकरा
Galgotias University
छीछालेदर के बाद अब आई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई, प्रोफेसर पर फोड़ा ठीकरा
तिब्बत, भारत और बांग्लादेश.. हर राज्य और देश में बदल जाती है पहचान, कौन है ये नदी?
Brahmaputra river
तिब्बत, भारत और बांग्लादेश.. हर राज्य और देश में बदल जाती है पहचान, कौन है ये नदी?
'सरकार का काम इनोवेशन को रोकना नहीं बल्कि...', ऋषि सुनक ने जमकर की भारत की तारीफ
india ai impact summit 2026
'सरकार का काम इनोवेशन को रोकना नहीं बल्कि...', ऋषि सुनक ने जमकर की भारत की तारीफ
राष्ट्रवाद पर डिबेट और थिएटर प्रतियोगिताओं, देशबंधु कॉलेज में ऐसे मनाया गया 'सबरंग'
Sabrang 2026
राष्ट्रवाद पर डिबेट और थिएटर प्रतियोगिताओं, देशबंधु कॉलेज में ऐसे मनाया गया 'सबरंग'
नौकरी खाने की जगह लोगों पर हो रही पैसों की बारिश, क्या है AI स्टार्टअप 'कार्या'
AI Impact Summit 2026
नौकरी खाने की जगह लोगों पर हो रही पैसों की बारिश, क्या है AI स्टार्टअप 'कार्या'
असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
priyanka gandhi
असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
Galgotias University
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद