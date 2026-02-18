T20 World Cup 2026: LIVE मैच में खुल गई पोल, अभिषेक शर्मा ने पहनी मोहम्मद सिराज की जर्सी

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा बुधवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच में टीम के साथी मोहम्मद सिराज की जर्सी पहनकर बैटिंग करने आए. भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव के पहले बैटिंग करने के फैसले के बाद अभिषेक शर्मा को मैदान में आने में थोड़ी देर हो गई. अभिषेक शर्मा को पहले अर्शदीप सिंह की किट पहने देखा गया, फिर उन्होंने मोहम्मद सिराज की जर्सी पहनने के लिए कहा. कमेंटेटर नासिर हुसैन और सुनील गावस्कर ने ऑन एयर कहा कि अभिषेक अपनी जर्सी टीम होटल में भूल गए थे.

अभिषेक शर्मा ने पहनी मोहम्मद सिराज की जर्सी

सोशल मीडिया पर कुछ फैंस का मानना ​​था कि USA और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दो डक होने के बाद अभिषेक ने 'लक' के लिए किट बदली थी. लेकिन, बदकिस्मती से, यह काम नहीं आया क्योंकि वह ऑफ-स्पिनर आर्यन दत्त की गेंद पर लगातार तीसरे जीरो पर आउट हो गए. आर्यन दत्त ने चालाकी से पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा जैसा ही पैटर्न फॉलो किया. पाकिस्तान के कोच माइक हेसन ने कहा था कि उनकी टीम ने अभिषेक शर्मा को आउट करने की प्लानिंग में कई घंटे बिताए थे.

अभिषेक शर्मा कैसे आउट हुए?

पहली दो गेंदों पर, आर्यन दत्त ने अभिषेक शर्मा को जगह बनाने के लिए मजबूर किया, जिनकी स्पीड 96.3 kph और 96.4 kph थी. भारतीय खिलाड़ी को बड़ा शॉट लगाने के लिए थोड़ा बेचैन होते देखकर, उन्होंने मिडिल और लेग-स्टंप पर एक तेज, 99 kph की स्लाइडर फेंकी, और पाकिस्तान के मैच की तरह ही, अभिषेक ने अपना फ्रंट लेग क्लियर करने के बाद एक खराब पुल शॉट मारा. पाकिस्तान के खिलाफ, वह मिड-ऑन पर कैच आउट हुए, और यहां, वह क्लीन-बोल्ड हो गए.

अभिषेक शर्मा ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस साल T20I में पांचवीं बार डक पर आउट हुए हैं, जिससे उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में T20I में किसी भारतीय बैटर द्वारा सबसे ज्यादा डक पर आउट होने के संजू सैमसन के अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. अभिषेक शर्मा ने इस टूर्नामेंट में अब तक सात गेंदें खेली हैं, लेकिन अभी भी अपना पहला रन बनाने और शुरुआत करने का इंतजार कर रहे हैं.