काव्या मारन को 'धोखा' देंगे अबरार अहमद? खुद 'द हंड्रेड' में खेलने से कर सकते हैं इनकार, ये है बड़ी वजह

Abrar Ahmed Controversy: आईपीएल 2026 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद की सह-मालकिन काव्या मारन फैंस के निशाने पर आ गई हैं. इंग्लैंड की लीग 'द हंड्रेड' के अगले सीजन से पहले हुए ऑक्शन में सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद पर पैसों की बरसात करते हुए उन्हें करीब 2.34 करोड़ रुपये में खरीदा. पाकिस्तानी खिलाड़ी को टीम में शामिल करने की वजह से काव्या मारन की जमकर आलोचना हो रही है.

हालांकि, अब ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद खुद सनराइजर्स लीड्स की मालकिन काव्या मारन को झटका दे सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, अबरार इतनी मोटी रकम मिलने के बावजूद 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में खेलने से इनकार कर सकते हैं. आइए इसके पीछे की बड़ी वजह जानते हैं.

काव्या मारन को झटका देंगे अबरार अहमद?

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सनराइजर्स हैदराबाद की सह-मालकिन काव्या मारन आईपीएल के अलावा साउथ अफ्रीकी टी20 लीग और इंग्लैंड की 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में भी टीम की मालकिन हैं. 'द हंड्रेड' में उनकी फ्रेंचाइजी का नाम सनराइजर्स लीड्स है. अगले सीजन से पहले उन्होंने पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद पर बड़ा दांव खेला और उन्हें 1,90,000 पाउंड यानी करीब 2.34 करोड़ रुपये में खरीदा. हालांकि, अबरार इस टूर्नामेंट में खेलने से मना कर सकते हैं.

दरअसल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने से मना कर सकता है क्योंकि पाकिस्तानी टीम को 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट के दौरान वेस्टइंडीज का दौरा करना है. पाकिस्तान 15 जुलाई से 7 अगस्त तक वेस्ट इंडीज में दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा. 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट 21 जुलाई से शुरू होकर 16 अगस्त तक चलेगा.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि हो सकता है अबरार अहमद 'द हंड्रेड' में नहीं खेलें, क्योंकि पाकिस्तान वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रहा है. सूत्र ने आगे बताया कि यह बहुत बड़ी रकम है. उनके एजेंट ने नीलामी में उनका नाम दर्ज कराया है, जिसका मतलब है कि उन्हें एनओसी मिलने का पूरा भरोसा है. वे उन गिने-चुने पाकिस्तानी क्रिकेटरों में से हैं जिनके पीसीबी प्रमुख के साथ अच्छे संबंध हैं. उनके 'द हंड्रेड' में खेलने की संभावना 50-50 है.

अबरार अहमद पर क्यों लुटाया पैसा?

सनराइजर्स लीड्स के मुख्य कोच डेनियल विटोरी ने बताया कि टीम ने अबरार अहमद को गुणवत्तापूर्ण स्पिन विकल्पों की कमी के कारण साइन किया है, खासकर इंग्लैंड के आदिल राशिद को टीम में शामिल न कर पाने के बाद. वर्तमान में तीसरे नंबर के टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज अबरार को टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी माना गया.

ऑक्शन टेबल पर मालकिन काव्या मारन के साथ बैठे कोच डेनियल विटोरी ने कहा कि आदिल राशिद को हासिल करने में नाकाम रहने के बाद, हमारी प्राथमिकता एक स्पिन गेंदबाज को लाना थी और हमें लगा कि स्थानीय बाजार में उस स्तर का गेंदबाज नहीं है, इसलिए हमें विदेशों की ओर रुख करना पड़ा. रिशाद हुसैन, उस्मान तारिक और अबरार अहमद - ये सभी खिलाड़ी हमारी नजर में थे.

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