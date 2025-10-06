Advertisement
अबरार अहमद vs शिखर धवन... पहले मैदान पर विवाद और अब सोशल मीडिया 'WAR', बेइज्जती के बाद भी बाज नहीं आ रहा PAK

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 के दौरान खटास साफ नजर आई. अब एशिया कप खत्म हो चुका है, लेकिन दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच की तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही है. पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद ने भारतीय दिग्गज के खिलाफ ऐसा कुछ कहा है कि वह चर्चा में आ गए हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 06, 2025, 02:34 AM IST
Shikhar Dhawan
India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 के दौरान खटास साफ नजर आई. कभी हैंडशेक कंट्रोवर्सी देखने को मिली तो कभी प्लेन क्रैश सेलीब्रेशन चर्चा में रहा. मैच के बीच भी खिलाड़ियों में कुछ गहमा-गहमी की झलक देखने को मिली थी. फाइनल मुकाबले तक पाकिस्तान लगातार बेइज्जत होता रहा, लेकिन अब एशिया कप खत्म हो चुका है, लेकिन दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच की तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही है. पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद ने भारतीय दिग्गज के खिलाफ ऐसा कुछ कहा है कि वह चर्चा में आ गए हैं. 

शिखर धवन को किया टारगेट

अबरार अहमद ने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल को साक्षात्कार दिया था. साक्षात्कार के दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि वह कौन सा क्रिकेटर है जिसके सामने होने पर आप उसके साथ बॉक्सिंग करना चाहेंगे. इसके जवाब में अबरार ने कहा, 'मैं चाहता हूं कि मैं बॉक्सिंग करूं और शिखर धवन सामने खड़े हों.' अहमद का ये बयान भारतीय खिलाड़ियों के प्रति उनके द्वेष को दर्शाता है.

क्यों दिया ये बयान?

उनके बयान के बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो सकता है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद शिखर धवन ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिए थे. इसके बाद से ही पाकिस्तानी खिलाड़ी धवन के खिलाफ बयान देते रहते हैं. हाल ही में शादी के बंधन में बंधे अबरार अहमद का एशिया कप 2025 में निराशाजनक प्रदर्शन रहा था, लेकिन विकेट लेने के बाद जिस तरह का रिएक्शन वे देते हैं, उसके लिए वह वायरल हुए थे.

ये भी पढे़ं.. IND W vs PAK W: 12वीं हार से खुश होगा PAK.. 20 साल में पहली बार ये उपलब्धि लगी हाथ, लेकिन जीत का सूखा बरकरार

भारत में उड़ी थी अबरार की खिल्ली

भारतीय खिलाड़ियों ने 28 सितंबर को हुए फाइनल में जीत के बाद अबरार अहमद के अंदाज में ही उनका मजाक उड़ाया था. पाकिस्तान का एशिया कप में साधारण प्रदर्शन रहा। पाकिस्तान लगातार तीन रविवार को भारत के खिलाफ हारी. एशिया कप 2025 में पाकिस्तान 14 सितंबर को ग्रुप स्टेज के मैच में, 21 सितंबर को सुपर 4 में और 28 सितंबर को फाइनल में हारी. यह पहला मौका था जब एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान आमने-सामने थे.
एशिया कप 2025 भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच तल्खी के लिए याद किया जाएगा.

IND vs Pak

