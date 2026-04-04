'मुझे गाली दे सकते हैं...' CSK की हार पर आग बबूला हुए आर अश्विन, फैंस को बड़ी निराशा

पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपकिंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में CSK के हाथ एक बार फिर निराशा लगी है. चेन्नई को इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है. CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 209 रनों का स्कोर लगाया था, जिसे पंजाब किंग्स ने बड़े ही आसानी से चेज कर लिया. इतना बड़ा स्कोर लगाने के बावजूद भी पंजाब ने स्कोर को बड़े ही आसानी से हासिल कर लिया. इससे ये साफ हो गया कि इस सीजन अगर मैच जीतने हैं, तो टीमों को 250 के करीब का स्कोर बोर्ड पर लगाना होगा. क्योंकि यह पहला मौका नहीं था जब किसी टीम ने 200 से ज्यादा का स्कोर चेज किया है. साल 2026 के आईपीएल सीजन में कई बार टीमों ने 200 से भी ज्यादा रनों के लक्ष्य को भेदने का काम किया है. अब इस पूरे मामले पर टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज और चेन्नई के लिए लंबे समय तक धमाल मचाने वाले रविचंद्रन अश्विन ने मैनेजमेंट को जमकर लताड़ा है.

CSK की हार से बौखलाए अश्विन

चेपॉक में पंजाब किंग्स से मिली भारी हार के बाद भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स के प्रदर्शन पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि अपनी पुरानी टीम को इस तरह संघर्ष करते देखना उनके लिए काफी “दर्दनाक” है. अश्विन ने साफ कहा कि वह सच बोलने के लिए आलोचना झेलने को तैयार हैं, लेकिन टीम के गिरते स्तर को नजरअंदाज नहीं कर सकते. आईपीएल 2026 में भी CSK की परेशानियां कम नहीं हुई हैं. लगातार दो हार के बाद टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पहुंच गई है. अपने पहले घरेलू मुकाबले में टीम ने 5 विकेट पर 209 रन बनाए थे, लेकिन इसके बावजूद वे इस बड़े स्कोर का बचाव नहीं कर सके और पंजाब किंग्स ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया. इस मैच ने एक बार फिर टीम की गेंदबाजी और खेल में कमी दिखा दी, जो पहले भी सामने आती रही हैं. अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अश्विन ने टीम के प्रदर्शन को लेकर दिल की बात खुलकर रखी.

'मेरी सोच बदलने वाली'

अश्विन ने आग कहा कि लोग क्या कहते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई मुझे जज करे या कुछ भी कहे, उससे मेरी सोच नहीं बदलने वाली. मेरे लिए चेन्नई हमेशा गर्व की बात रही है. किसी को जो सोचना है, वो सोचे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आज जब मैंने टीम को खेलते देखा, तो 15वें ओवर तक आते-आते खिलाड़ियों के कंधे झुके हुए दिखे. ये नज़ारा सच में बहुत दर्द देने वाला था. काफी ज्यादा तकलीफ हुई इसे देखकर. जब टीम में अनुभव कम होता है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में सब साफ नजर आता है . मैदान का माहौल खुद बयां कर देता है. यह सब देखना वाकई बहुत निराशाजनक था.

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'तमिलनाडु के लिए रणजी'

आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है. टीम की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और अश्विन की बातों में साफ दिख रहा था कि उन्हें टीम के भविष्य को लेकर चिंता है. उन्होंने कहा, “जब भी मैं क्रिकेट देखता हूं, खासकर उस टीम को जिसके लिए मैंने खेला है, तो मेरे लिए तमिलनाडु से बढ़कर कुछ नहीं है. मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यही है कि मैं तमिलनाडु के लिए रणजी ट्रॉफी नहीं जीत सका. भारत के लिए कुछ हासिल न कर पाना मुझे उतना नहीं खलता, लेकिन तमिलनाडु के लिए यह नहीं कर पाना आज भी दिल में रहता है.”