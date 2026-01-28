T20 WC 2026 से पहले भक्ति में डूबी टीम इंडिया, सिम्हाचलम मंदिर पर प्लेयर्स ने मांगी दुआ, ACA का खास पोस्ट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 10 दिन में हो जाएगा. टीम इंडिया इस इवेंट में ट्रॉफी को डिफेंड करने उतरेगी. मेगा इवेंट से पहले टीम इंडिया भक्ति में डूबी नजर आ रही है. कुछ दिन पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे. अब टीम इंडिया ने सिम्हाचलम में ऐतिहासिक श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर का दौरा किया. सीरीज में टीम इंडिया 3-0 से आगे चल रही है और चौथा मुकाबला जो ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है.

ACA का स्पेशल पोस्ट

आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में, टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, कप्तान सूर्यकुमार यादव और अन्य खिलाड़ी अपनी गर्दन के चारों ओर केसरिया शॉल लपेटे हुए इस प्रतिष्ठित धार्मिक स्थान पर प्रार्थना करते दिखे. क्रिकेट एसोसिएशन ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'एक दिव्य शुरुआत. एक सुबह जो कृतज्ञता और प्रार्थना से भरी है, क्योंकि हम मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं.'

विराट ने भी किए थे दर्शन

भारतीय स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और वाशिंगटन सुंदर ने भी पिछले साल दिसंबर में सिम्हाचलम में प्रार्थना की थी. उन दिनों टीम ने विजाग में खेले गए तीसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया था और सीरीज भी 2-1 से जीती थी. गौतम गंभीर, जो कोच के तौर पर अपने दूसरे ICC टूर्नामेंट में जा रहे हैं, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही व्हाइट-बॉल सीरीज के दौरान उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर और गुवाहाटी में स्थित कालकाजी मंदिर का दौरा किया है. गंभीर के अलावा, भारतीय खिलाड़ी भी मंदिरों का दौरा कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं.

धमाकेदार फॉर्म में टीम इंडिया

भारतीय क्रिकेट टीम चल रही T20I सीरीज में शानदार फॉर्म में है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में, उन्होंने ब्लैककैप्स के खिलाफ 3-0 की बढ़त बना ली है. पांच मैचों की सीरीज का आखिरी मैच शनिवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. सीरीज में भारत का शानदार प्रदर्शन मौजूदा चैंपियन के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है. टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होगा जहां भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत यूएसए के खिलाफ करेगी.