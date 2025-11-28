Advertisement
अहम टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान...CSK का नया हीरो बन गया कप्तान, वैभव सूर्यवंशी भी मचाएंगे तबाही

ACC Men’s U19 Asia Cup 2025 India U19 Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की जूनियर क्रिकेट समिति ने ACC Men’s U19 Asia Cup 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. यह टूर्नामेंट 12 दिसंबर से दुबई में शुरू होने वाला है, जिसमें एशिया की उभरती युवा टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 28, 2025, 12:35 PM IST
ACC Men U19 Asia Cup 2025 India U19 Squad
ACC Men U19 Asia Cup 2025 India U19 Squad

ACC Men’s U19 Asia Cup 2025 India U19 Squad: अंडर 19 एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. टीम की कमान आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले आयुष म्हात्रे को दी गई है. टीम में वैभव सूर्यवंशी भी हैं, जो इस टूर्नामेंट में तबाही मचाते नजर आएंगे. ये टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खेला जाएगा, जिसे एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) आयोजित कर रही है. कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी. यह टूर्नामेंट 50 ओवर के फॉर्मेट में होने जा रहा है. ताकि जनवरी-फरवरी 2026 में होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप से पहले सभी टीमें अपनी तैयारियां पुख्ता कर सकते हैं.

आयुष म्हात्रे लंबे समय से घरेलू और जूनियर लेवल पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी कप्तानी क्षमता और स्थिर बल्लेबाजी को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. टीम के उप-कप्तान के रूप में बाएं हाथ के स्टार बैटर विहान मल्होत्रा को चुना गया है, जबकि वैभव सूर्यवंशी तौर ओपनर खेलेंगे. वो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं. इससे पहले वैभव आईपीएल 2025 में सुर्खियां बटोर चुके हैं. उनके पास छक्के लगाने की जरबदस्त छमता है, जो इस एशिया कप में भारतीय टीम के लिए बड़ा हथियार मानी जा ही है.

संतुलित दिख रही टीम

भारत की अंडर 19 टीम तीनों मोर्चों पर मजबूत नजर आ रही है. उसके पास आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी जैसे तूफानी ओपनर हैं. मिडिल ऑर्डर में विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी जैसे स्टार खिलाड़ी हैं. अभिग्यान कुंडू (WK), हर्वंश सिंह (WK) यह दोनों विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी में माहिर हैं.

इस प्रकार है भारत की अंडर 19 टीम

आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिग्यान कुंडू (WK), हर्वंश सिंह (WK), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह* (फिटनेस क्लियरेंस लंबित), उदव मोहन, आरोन जॉर्ज.

स्टैंडबाय- राहुल कुमार, हेमचुदेशन जे., बी.के. किशोर, आदित्य रावत

कब और कहां होगा टूर्नामेंट?

एशिया कप अंडर-19 का शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया गया था. 12 दिसंबर से टूर्नामेंट का आगाज होगा, जबकि 21 दिसंबर को फाइनल खेला जाएगा. दोनों सेमीफाइनल मैच 19 दिसंबर को होंगे. UAE की मेजबानी में होने वाला यह टूर्नामेंट दुबई स्थित ICC Academy और The Sevens Stadium में खेला जाएगा.

भारत-पाकिस्तान मैच कब होगा?

दो ग्रुप में कुल 8 टीमें बांटी गई हैं. भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए में शामिल हैं. इन दोनों के बीच 14 दिसंबर को रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

