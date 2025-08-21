रोहित शर्मा की जगह श्रेयस अय्यर होंगे भारत के नए वनडे कप्तान? BCCI का शुभमन गिल को NO, रिपोर्ट्स में बड़ा दावा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) श्रेयस अय्यर को रोहित शर्मा की जगह वनडे का नया कप्तान बनाने पर विचार कर रहा है, जबकि वर्कलोड के चलते शुभमन गिल को इस बड़े रोल के लिए मंजूरी नहीं मिलेगी. एक हिंदी अखबार की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है. हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं हुआ है.

रोहित की जगह अय्यर होंगे भारत के नए वनडे कप्तान?

यह पता चला है कि BCCI और चयनकर्ता वनडे फॉर्मेट के लिए एक अलग विकल्प पर विचार कर रहे हैं. BCCI कथित तौर पर श्रेयस अय्यर को भारत की वनडे टीम का अगला कप्तान बनाने पर विचार कर रहा है. रिपोर्ट बताती है कि श्रेयस अय्यर को 50 ओवर के फॉर्मेट में भारत के अगले कप्तान के रूप में देखा जा रहा है. खासतौर पर वर्ल्ड कप 2027 को ध्यान में रखते हुए.

बेहतरीन फॉर्म में श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर आगामी एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम के दावेदारों में शामिल थे, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिल पाई. श्रेयस अय्यर ने इस साल की शुरुआत में फरवरी और मार्च में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के 5 मैचों में 48.60 की औसत से 243 रन बनाए थे. श्रेयस अय्यर के बल्ले से इस दौरान 2 अर्धशतक निकले हैं. श्रेयस अय्यर ने भारत को ICC चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में बड़ा रोल निभाया था. श्रेयस अय्यर ने हाल ही में IPL के 17 मैचों में 50.33 की औसत से 604 रन बनाए थे.

वनडे में बेस्ट बल्लेबाज

श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया के लिए 70 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 48.22 की औसत और 100.00 के स्ट्राइक रेट से 2845 रन बनाए हैं. श्रेयस अय्यर ने वनडे इंटरनेशनल में 5 शतक और 22 अर्धशतक जड़े हैं. श्रेयस अय्यर वनडे में भारत के एक बेस्ट बल्लेबाज होने के अलावा अगले कप्तान के तौर पर सबसे बड़े दावेदार हैं. अब बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं.