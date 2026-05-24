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Hindi Newsक्रिकेटराम चरण का महा-ब्लंडर! बुमराह को बताया फुटबॉलर और भोपाल को कह दिया बिहार, फैंस ने लगाई क्लास तो...

राम चरण का 'महा-ब्लंडर'! बुमराह को बताया फुटबॉलर और भोपाल को कह दिया बिहार, फैंस ने लगाई क्लास तो...

सुपरस्टार राम चरण भोपाल में अपनी फिल्म 'पेद्दी' के भव्य म्यूजिक लॉन्च इवेंट के दौरान कुछ अजीबोगरीब गलतियों के कारण सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 24, 2026, 02:14 PM IST
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राम चरण ने जसप्रीत बुमराह पर किए कमेंट्स को लेकर माफी मांग ली.
राम चरण ने जसप्रीत बुमराह पर किए कमेंट्स को लेकर माफी मांग ली.

Jasprit Bumrah Ram Charan Peddi Music Launch: सुपरस्टार राम चरण भोपाल में अपनी फिल्म 'पेद्दी' के भव्य म्यूजिक लॉन्च इवेंट के दौरान कुछ अजीबोगरीब गलतियों के कारण सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए. अभिनेता ने पहले भारतीय क्रिकेट के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को गलती से "फुटबॉलर" कहकर प्रशंसकों को हैरान कर दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने बातचीत के दौरान भोपाल की भीड़ को गलती से बिहार के लोग कहकर संबोधित कर दिया.

इन बैक-टू-बैक गलतियों ने तुरंत इंटरनेट पर सबका ध्यान खींच लिया. इवेंट के क्लिप्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल होने लगे और यूजर्स यह सोचने लगे कि आखिर अभिनेता के साथ क्या हो रहा है. प्रशंसकों ने इस पर तरह-तरह के कमेंट्स किए और देखते ही देखते यह पल एक 'मीम फेस्ट' में बदल गया.

म्यूजिक लॉन्च में कौन-कौन शामिल था?

आने वाली फिल्म 'पेद्दी' का म्यूजिक लॉन्च शनिवार को आयोजित किया गया था. इस मौके पर राम चरण के साथ महान संगीतकार एआर रहमान, जान्हवी कपूर और फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू मौजूद थी. इवेंट के दौरान एक इंटरएक्टिव सेगमेंट में राम से भारत के कुछ बड़े क्रिकेट सितारों को कुछ शब्दों में बयां करने के लिए कहा गया था, लेकिन उनके जवाब जल्द ही चर्चा का विषय बन गए.

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राम चरण ने क्रिकेटर्स के बारे में क्या कहा?

जब उनसे सचिन तेंदुलकर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने उनके सफर को 'लंबा और लीजेंडरी' बताया. उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को 'शांत और कूल' कहा, जबकि रोहित शर्मा को सबका आदमी' करार दिया. वहीं विराट कोहली के लिए उन्होंने सिर्फ एक शब्द 'फायर' का इस्तेमाल किया.

 

 

बुमराह के नाम पर क्यों हुई गड़बड़?

हालांकि, जब बारी जसप्रीत बुमराह की आई, तो राम चरण क्रिकेट और फुटबॉल के बीच की रेखा भूल गए. उन्होंने कहा, "जसप्रीत बुमराह जी, मैं आपका सबसे बड़ा प्रशंसक हूं. मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है और आप फुटबॉल को इतने आगे बढ़ा रहे हो. लव यू सर.'' जैसे ही यह क्लिप वायरल हुई, मीम्स की बाढ़ आ गई और लोगों ने उनके क्रिकेट ज्ञान पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

 

 

अभिनेता ने अपनी गलती पर क्या सफाई दी?

अपनी गलती का एहसास होने के बाद अभिनेता ने तुरंत सोशल मीडिया का सहारा लिया और माफी मांगी. राम चरण ने इसे एक 'साधारण मानवीय भूल' बताया. उन्होंने एक्स पर लिखा, "उफ्फ... मैं कभी-कभी नामों को लेकर बहुत भुलक्कड़ हो जाता हूं. जसप्रीत बुमराह जी से इस चूक के लिए माफी मांगता हूं. मैं वास्तव में आपका सम्मान करता हूं और आपके खेल का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं. जब आप लगातार बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेलते हैं, तो आप हर भारतीय को गर्व महसूस कराते हैं.'' उन्होंने स्पष्ट किया कि वह बुमराह के प्रदर्शन के कायल हैं और यह केवल एक अनजानी चूक थी.

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भोपाल और बिहार का क्या था मामला?

इवेंट में एक और अजीब पल तब आया जब राम चरण ने भीड़ से बात करते हुए भोपाल के लोगों को बिहार का बता दिया. हालांकि, वहां मौजूद होस्ट ने तुरंत बीच-बचाव कर उन्हें सही किया. इस गलती ने भी ऑनलाइन नई चर्चा छेड़ दी है, जहां यूजर्स उनके बैक टू बैक ब्लंडर्स पर मजेदार और तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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फिल्म 'पेद्दी' के बारे में क्या खास?

'पेद्दी' फिल्म एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, जो खेल के माध्यम से एक व्यक्ति की पहचान की तलाश पर आधारित है. बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित इस फिल्म में राम चरण एक क्रिकेटर, पहलवान और धावक की भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म में जान्हवी कपूर, शिवा राजकुमार और दिव्येंदु भी मुख्य भूमिकाओं में हैं और यह 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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