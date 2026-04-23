Adam Gilchrist की पोस्ट से मचा बवाल... रिकी पोंटिंग के गले में डाला 'पट्टा', तस्वीरें देख घूम गया फैंस का माथा

Adam gilchrist funny Instagram post ricky ponting: क्रिकेट का मैदान हो या सोशल मीडिया, आए दिन क्रिकेटरों के बीच हंसी-मजाक देखने को मिलता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने इस बार 'मजाक' के लेवल को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया है. गिलक्रिस्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है, जिसे देखकर फैंस अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं. इस पोस्ट के साथ शेयर की गई तस्वीरों में उन्होंने अपने पूर्व कप्तान और खास दोस्त रिकी पोंटिंग को एक 'डॉग' (कुत्ता) के रूप में पेश किया है.

एडम गिलक्रिस्ट ने पोस्ट में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो उनके पालतू कुत्ते की हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि उस डॉग के गले में जो पट्टा (Collar) बंधा है, उस पर साफ तौर पर 'RICKYPONTING' लिखा हुआ है. गिलक्रिस्ट ने एक फोटो को एडिट करते हुए कुत्ते के शरीर पर रिकी पोंटिंग का असली चेहरा लगा दिया है, जिसे देखकर फैंस का माथा ठनक गया कि एक दिग्गज ऐसा मजाक कैसे कर सकता है.

कैप्शन मजेदार दिया है

इस मजेदार और अजीबोगरीब पोस्ट के कैप्शन में गिलक्रिस्ट ने लिखा, "Always great when you run into old mates unexpectedly", जिसका हिंदी में मतलब है कि पुराने दोस्तों से अचानक मिलना हमेशा अच्छा लगता है. अब फैंस ये मानकर चल रहे हैं कि इस पोस्ट के जरिए गिलक्रिस्ट का इशारा साफ था कि उन्हें अपने पालतू कुत्ते में रिकी पोंटिंग की झलक दिखती है. कुछ फैंस का ये मानना है कि यह उनके बीच की गहरी दोस्ती का एक बहुत ही 'हटके' अंदाज वाला मजाक है.

फैंस के बीच मची खलबली

जैसे ही रिकी पोंटिंग से जुड़ी यह पोस्ट वायरल हुई, तो कमेंट सेक्शन में हंसी के ठहाके लग गए. खास बात ये है कि ग्रेस हेडन और बेथ मूनी जैसी दिग्गजों ने भी इस पर हंसने वाली इमोजी के साथ रिएक्ट किया है. फैंस भी मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

एक फैन ने लिखा, 'पोंटिंग अब अंपायरों से नहीं, गिलक्रिस्ट से बदला लेंगे.' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'ऑस्ट्रेलियाई टीम की स्लेजिंग अब घरेलू पालतू जानवरों तक पहुंच गई है.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मैं रिकी पोंटिंग के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं.'

दोनों के बीच बढ़िया बॉन्डिंग है

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पोंटिंग दोनों महान खिलाड़ी हैं. इन दोनों ने सालों तक एक साथ क्रिकेट खेला है. दोनों के बीच बढ़िया बॉन्डिंग है, जिसे फैंस बहुत पसंद करते हैं. क्रिकेट की दुनिया में जब भी दोस्तों की बात होती है, तो इन दोनों ही दिग्गजों की यारी का जिक्र जरूर होता है.

पोंटिंग-गिलक्रिस्ट का इंटरनेशनल करियर

पोंटिंग ने अपने इंटरनेशनल करियर में कंगारू टीम के लिए कुल 559 मैच खेले और 27,368 रन बनाए हैं, जबकि गिलक्रिस्ट ने कुल 395 मैच खेलकर 15,437 रन बनाए. गिलक्रिस्ट 1996 से लेकर 2008 तक खेले, जबकि पोंटिंग 1995 से लेकर 2012 तक एक्टिव रहे.

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