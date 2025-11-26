एशेज इतिहास के सबसे बड़ा दिग्गज, तूफानी अंदाज में ठोक दिया था सबसे तेज शतक, सदियों तक अमर रहेगा रिकॉर्ड

एशेज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सीरीज मानी गई है. एशेज 2024-25 का आगाज हो चुका है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले मुकाबले में इंग्लैंड को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा. सभी की नजरें इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जो रूट पर थी, लेकिन वह बुरी तरह से फ्लॉप रहे. एशेज के इतिहास में एक से बढ़कर एक दिग्गज स्टार खिलाड़ी हुए हैं. कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने अपने दमदार बल्लेबाजी के दम पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं एशेज के इतिहास में सबसे तेज शतक ठोकने वाले 3 खिलाड़ियों के बारे में. एक खिलाड़ी तो ऐसा ही जिसने हाल ही में इस फेहरिस्त में अपना नाम जुड़वाया है.

एडम गिलक्रिस्ट

इस मामले में नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया के तूफानी विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट का नाम काबिज है. उन्होंने साल 2006 की एशेज में धमाकेदार पारी खेलते हुए पर्थ क्रिकेट ग्राउंड में ये ऐतिहासिक पारी खेलकर सभी के होश उड़ा दिए थे. गिलक्रिस्ट ने उस वक्त टेस्ट को टी20 की तरह बनाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की थी. उन्होंने मात्र 59 गेंदों का सामना करते हुए शतकीय पारी खेलकर जबरदस्त रिकॉर्ड कायम कर दिया था. उनका ये रिकॉर्ड आज भी अटूट है.

ट्रेविस हेड

लिस्ट में दूसरे नंबर ऑस्ट्रेलिया के तूफानी सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड का नाम शुमार है. उन्होंने 21 नवंबर को खेले गए एशेज मैच की दूसरी पारी में मात्र 69 गेंदों में धमाकेदार शतक जड़ दिया था. उन्होंने अपनी ओवरऑल पारी के दौरान 83 गेंदों का सामना करते हुए 16 चौके और 4 छक्के की मदद से 123 रन बनाए. हेड के इस आतिशी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने ये मुकाबला बड़े ही आसानी से जीत लिया.

गिलबर्ट जेसॉप

लिस्ट में तीसरे नंबर पर इकलौते इंग्लैंड के खिलाफ गिलबर्ट जेसॉप का नाम शामिल है. उन्होंने एशेज से शुरुआती दिनों में ये कारनामा किया था. तब से आजतक इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी उनके आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है. बता दें कि उनके नाम 78 गेंदों में शतक ठोकने का रिकॉर्ड कायम है.

