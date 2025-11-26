Advertisement
trendingNow13019313
Hindi Newsक्रिकेट

एशेज इतिहास के सबसे बड़ा दिग्गज, तूफानी अंदाज में ठोक दिया था सबसे तेज शतक, सदियों तक अमर रहेगा रिकॉर्ड

एशेज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सीरीज मानी गई है. एशेज 2024-25 का आगाज हो चुका है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले मुकाबले में इंग्लैंड को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा. आज हम आपको बताने वाले हैं एशेज के इतिहास में सबसे तेज शतक ठोकने वाले  3 खिलाड़ियों के बारे में. एक खिलाड़ी तो ऐसा ही जिसने हाल ही में इस फेहरिस्त में अपना नाम जुड़वाया है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 26, 2025, 06:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Adam Gilchrist
Adam Gilchrist

एशेज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सीरीज मानी गई है. एशेज 2024-25 का आगाज हो चुका है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले मुकाबले में इंग्लैंड को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा. सभी की नजरें इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जो रूट पर थी, लेकिन वह बुरी तरह से फ्लॉप रहे. एशेज के इतिहास में एक से बढ़कर एक दिग्गज स्टार खिलाड़ी हुए हैं. कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने अपने दमदार बल्लेबाजी के दम पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं एशेज के इतिहास में सबसे तेज शतक ठोकने वाले  3 खिलाड़ियों के बारे में. एक खिलाड़ी तो ऐसा ही जिसने हाल ही में इस फेहरिस्त में अपना नाम जुड़वाया है. 

एडम गिलक्रिस्ट
इस मामले में नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया के तूफानी विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट का नाम काबिज है. उन्होंने साल 2006 की एशेज में धमाकेदार पारी खेलते हुए पर्थ क्रिकेट ग्राउंड में ये ऐतिहासिक पारी खेलकर सभी के होश उड़ा दिए थे. गिलक्रिस्ट ने उस वक्त टेस्ट को टी20 की तरह बनाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की थी. उन्होंने मात्र 59 गेंदों का सामना करते हुए शतकीय पारी खेलकर जबरदस्त रिकॉर्ड कायम कर दिया था. उनका ये रिकॉर्ड आज भी अटूट है.

ट्रेविस हेड

Add Zee News as a Preferred Source

लिस्ट में दूसरे नंबर ऑस्ट्रेलिया के तूफानी सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड का नाम शुमार है. उन्होंने 21 नवंबर को खेले गए एशेज मैच की दूसरी पारी में मात्र 69 गेंदों में धमाकेदार शतक जड़ दिया था. उन्होंने अपनी ओवरऑल पारी  के दौरान 83 गेंदों का सामना करते हुए 16 चौके और 4 छक्के की मदद से 123 रन बनाए.  हेड के इस आतिशी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने ये मुकाबला बड़े ही आसानी से जीत लिया. 

गिलबर्ट जेसॉप

लिस्ट में तीसरे नंबर पर इकलौते इंग्लैंड के खिलाफ गिलबर्ट जेसॉप का नाम शामिल है. उन्होंने एशेज से शुरुआती दिनों में ये कारनामा किया था. तब से आजतक इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी उनके आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है. बता दें कि उनके नाम 78 गेंदों में शतक ठोकने का रिकॉर्ड कायम है. 

ये भी पढ़ें : क्रिकेट का सबसे बड़ा शिकारी कौन? नंबर 1 खिलाड़ी को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले दुनिया के 3 दिग्गज

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Adam Gilchristtravis head

Trending news

चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
Weather
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
BR Gavai
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
Bandi Sanjay Kumar
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
amit shah
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
kolkata News
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
Kunal Kamra
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
Supreme Court News
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
#Supreme Court
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद