टी20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका, मैच विनर गेंदबाज पूरे टूर्नामेंट से बाहर

टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा. न्यूजीलैंड की टीम को टी20 वर्ल्ड कप से पहले तगड़ा झटका लगा है. टीम का एक स्टार गेंदबाज पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गया है. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज एडम मिल्ने SA20 में लगी हैमस्ट्रिंग चोट के कारण T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गए हैं. एडम मिल्ने की जगह टीम में काइल जैमीसन को शामिल किया गया है.

टी20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका

एडम मिल्ने को यह चोट पिछले रविवार को सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए MI केप टाउन के खिलाफ अपने पहले ओवर में लगी थी और स्कैन से चोट की गंभीरता का पता चला है. एडम मिल्ने ने इस टूर्नामेंट में 16.27 की औसत और 7.61 की इकॉनमी रेट से 11 विकेट लिए थे.

मैच विनर गेंदबाज पूरे टूर्नामेंट से बाहर

न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा, 'हम सब एडम के लिए बहुत दुखी हैं. उसने टूर्नामेंट के लिए खुद को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत की थी और ईस्टर्न केप सनराइजर्स के लिए अपने आठ मैचों में वह अपने बेहतरीन फॉर्म में दिख रहा था. यह एडम के लिए बहुत बुरा समय है और हम उसके जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं.'

ICC की मंजूरी लेनी होगी

जेमिसन, जो अभी भारत के खिलाफ खेल रही T20I टीम का हिस्सा हैं, उन्हें ट्रैवलिंग रिजर्व से टीम में शामिल किया गया है. 31 जनवरी तक स्क्वॉड में बदलाव किए जा सकते हैं, जिसके बाद रिप्लेसमेंट के लिए ICC की मंजूरी लेनी होगी. न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा, 'यह बहुत अच्छी बात है कि काइल पहले से ही भारत में हमारे साथ हैं. वह हमारे पेस-बॉलिंग ग्रुप के एक जरूरी सदस्य हैं और इस टूर पर उन्होंने आते ही अच्छा प्रदर्शन किया है. वह कड़ी मेहनत करने वाले खिलाड़ी हैं जिनके पास अच्छे स्किल्स और अनुभव हैं जो टूर्नामेंट में उनके काम आएंगे.'

8 फरवरी को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा न्यूजीलैंड

जेमिसन, जो पिछले साल पीठ की चोट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटे थे, उन्होंने इस महीने की शुरुआत में भारत के खिलाफ पहले वनडे में अपने करियर का बेस्ट प्रदर्शन करते हुए 41 रन देकर 4 विकेट लिए थे. न्यूजीलैंड ने पहले ही घोषणा की थी कि मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन T20 वर्ल्ड कप के दौरान कुछ समय के लिए पैटरनिटी लीव ले सकते हैं. टूर्नामेंट से पहले न्यूजीलैंड टीम में एक और ट्रैवलिंग रिजर्व जोड़ा जाएगा, जो 8 फरवरी को चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी. भारत के खिलाफ चल रही T20I सीरीज, जिसमें चार मैच बाकी हैं, के बाद वे 6 फरवरी को मुंबई में USA के खिलाफ एक वार्म-अप मैच खेलेंगे.