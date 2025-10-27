भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 मैच से अचानक बाहर हुआ ये खूंखार गेंदबाज, टीम की ताकत हो गई आधी

IND vs AUS 1st T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 29 अक्टूबर से कैनबरा में होगा. दोनों देशों के बीच ये टी20 सीरीज 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक खेली जाएगी. टी20 सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम की ताकत आधी हो गई है. कंगारू टीम के खूंखार लेग स्पिन गेंदबाज एडम जाम्पा ने भारत के खिलाफ कैनबरा में होने वाले पहले टी20 मैच से अपना नाम वापस ले लिया है.
IND vs AUS 1st T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 29 अक्टूबर से कैनबरा में होगा. दोनों देशों के बीच ये टी20 सीरीज 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक खेली जाएगी. टी20 सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम की ताकत आधी हो गई है. कंगारू टीम के खूंखार लेग स्पिन गेंदबाज एडम जाम्पा ने भारत के खिलाफ कैनबरा में होने वाले पहले टी20 मैच से अपना नाम वापस ले लिया है. एडम जाम्पा की जगह न्यू साउथ वेल्स के लेग स्पिनर तनवीर संघा को भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल किया गया है.
अचानक बाहर हुआ ये खूंखार गेंदबाज
एडम जाम्पा अपनी पत्नी की गर्भावस्था से संबंधित व्यक्तिगत कारणों से भारत के खिलाफ कैनबरा में होने वाला पहला टी20 मैच नहीं खेलेंगे. एडम जाम्पा ने अचानक ब्रेक लिया है. ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं ने न्यू साउथ वेल्स के लेग स्पिनर तनवीर संघा को भारत के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल होने के लिए बुलाया है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को पुष्टि की कि तनवीर संघा बुधवार को मनुका ओवल में होने वाले पहले टी20 से पहले कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल होंगे.
टीम की ताकत हो गई आधी
23 वर्षीय लेग स्पिनर तनवीर संघा ने आखिरी बार साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने 7 मैचों में 24.90 की औसत से 10 विकेट लिए थे. इसमें डरबन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी शामिल था. तनवीर संघा ने इस मैच में 31 रन देकर 4 विकेट झटके थे. एडम जाम्पा की बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 106 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 21.39 की औसत से 131 विकेट झटके हैं. एडम जाम्पा का पहले टी20 मैच में नहीं खेलना भारत के लिए राहत और खुशी की बात है. एडम जाम्पा के नहीं खेलने से गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलियाई टीम की ताकत आधी हो जाएगी.
टी20 में भारत का ऑस्ट्रेलिया पर पलड़ा भारी
ICC रैंकिंग में भारत दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम है. टी20 इंटरनेशनल मैचों में ऑस्ट्रेलिया पर भारत का पलड़ा भारी है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 32 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 20 मुकाबले जीते हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम 11 मैच जीतने में कामयाब रही है. इसके अलावा एक मैच बेनतीजा रहा है. भारत की टी20 टीम में कप्तान सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, नीतीश रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर शामिल हैं.
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया
टी20 सीरीज का शेड्यूल
पहला टी20 मैच - 29 अक्टूबर, दोपहर 1.45 बजे, कैनबरा
दूसरा टी20 मैच - 31 अक्टूबर, दोपहर 1.45 बजे, मेलबर्न
तीसरा टी20 मैच - 2 नवंबर, दोपहर 1.45 बजे, होबार्ट
चौथा टी20 मैच - 6 नवंबर, दोपहर 1.45 बजे, गोल्ड कोस्ट
पांचवां टी20 मैच - 8 नवंबर, दोपहर 1.45 बजे, ब्रिस्बेन