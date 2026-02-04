Advertisement
trendingNow13097450
Hindi Newsक्रिकेटआदिल राशिद ने रचा इतिहास... ऐसा करने वाले इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास के पहले खिलाड़ी, विश्व कप से पहले बनाया रिकॉर्ड

आदिल राशिद ने रचा इतिहास... ऐसा करने वाले इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास के पहले खिलाड़ी, विश्व कप से पहले बनाया रिकॉर्ड

टी20 विश्व कप की शुरुआत होने में अब बस 3 दिनों का समय शेष रह गया है. विश्व कप शुरु होने से पहले सभी टीमें आपस में टी20 सीरीज खेल रही थी. लगभग देशों के बीच होने वाली टी20 सीरीज समाप्त हो चुकी है. इसी मुकाबले में इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज आदिल रशीद ने अपने नाम पर एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित कर लिया. ऐसा करते ही रशीद क्रिकेट जगत में ये कारनामा करने वाले 6वें खिलाड़ी बन गए हैं. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 04, 2026, 10:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aadil Rasid
Aadil Rasid

टी20 विश्व कप की शुरुआत होने में अब बस 3 दिनों का समय शेष रह गया है. विश्व कप शुरु होने से पहले सभी टीमें आपस में टी20 सीरीज खेल रही थी. लगभग देशों के बीच होने वाली टी20 सीरीज समाप्त हो चुकी है. इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली बाइलेटरल सीरीज में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 3-0 से क्लीन स्वीप करने का काम किया. इसी मुकाबले में इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज आदिल रशीद ने अपने नाम पर एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित कर लिया. ऐसा करते ही रशीद क्रिकेट जगत में ये कारनामा करने वाले 6वें खिलाड़ी बन गए हैं. बता दें कि राशिद इस मुकाम को हासिल करने से महज 1 कदम दूर थे. उन्होंने आखिरी मुकाबले में उतरते ही जबरदस्त इतिहास कायम कर दिया है.

राशिद का ऐतिहासिक रिकॉर्ड
गौरतलब है आदिल रशीद 1 विकेट हासिल करते ही 150 विकेट लेने वाले टी20 क्रिकेट इतिहास के 6वें खिलाड़ी बन चुके हैं. बता दें कि इससे पहले ये कारनामा इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास में किसी गेंदबाज ने नहीं किया था. वह इंग्लिश क्रिकेट इतिहास में ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं. 37 वर्षीय रशीद ने अपने करियर की शुरुआत साल 2009 में की थी. उन्होंने 137 मुकाबलों में गेंदबाजी करते हुए 150 विकेट हासिल किया है. उन्होंने अपने करियर में 4 बार 4 विकेट हॉल पूरा किया है. वहीं, उनके करियर का सर्वोच्च प्रदर्शन 2 रन देकर 4 विकेट रहा है.

टी20 में टॉप विकेट-टेकर

Add Zee News as a Preferred Source

नंबर-1 : अफगानिस्तान- राशिद खान - 187,नंबर -2:न्यूजीलैंड- टिम साउदी - 164,नंबर- 3; न्यूजीलैंड-  ईश सोढ़ी - 162,नंबर-4:बांग्लादेश- मुस्तफिजुर रहमान - 158,नंबर-5:श्रीलंका - वानिंदु हसरंगा - 151,नंबर-6 : इंग्लैंड- आदिल राशिद - 151

इंग्लैंड का कीर्तिमान
बता दें कि श्रीलंका के पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में आदिल रशीद ने 25 रन देकर 1 विकेट हासिल किया. इंग्लैंड इस मुकाबले में 128 रनों का बचाव करते हुए 12 रनों से मुकाबले को जीतने में कामयाब रही. इसी के साथ इंग्लिश टीम की श्रीलंका के ऊपर लगातार 11 वीं जीत हुई.  विश्व कप से पहले इंग्लिश टीम ने श्रीलंका के खिलाफ उनके होम ग्राउंड में ही उन्हें हराकर इतिहास रचने का काम किया है.

ये भी पढ़ें: कोहली की ऐतिहासिक मैच विनिंग पारी... MCG में खोला था पाकिस्तानियों का धागा, सुनहरे अक्षरों से इतिहास में है दर्ज

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Adil rashid create historyRashid KhanTIm Southee

Trending news

ममता बनर्जी आज SC में खुद लड़ सकती हैं अपना केस, कहां से की है वकालत की पढ़ाई?
CM Mamata Banerjee
ममता बनर्जी आज SC में खुद लड़ सकती हैं अपना केस, कहां से की है वकालत की पढ़ाई?
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
Punjab news
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
पहले पीएम को माला पहनाई, फिर NCP के प्रफुल पटेल ने शरद पवार को दे दिया झटका
ncp news
पहले पीएम को माला पहनाई, फिर NCP के प्रफुल पटेल ने शरद पवार को दे दिया झटका
West Bengal SIR: सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, SIR मुद्दे पर थोड़ी देर में होगी सुनवाई
Parliament Budget Session live
West Bengal SIR: सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, SIR मुद्दे पर थोड़ी देर में होगी सुनवाई
कूकी राजी नहीं तो BJP ने ताइक्वांडो खिलाड़ी के हाथों में मणिपुर की कमान क्यों सौंपी?
manipur news
कूकी राजी नहीं तो BJP ने ताइक्वांडो खिलाड़ी के हाथों में मणिपुर की कमान क्यों सौंपी?
जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
Indian Army news
जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
India US Deal
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
DNA
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
Abu Salem
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
DNA
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल