'धुरंधर' से क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी का कैसा कनेक्शन? आदित्य धर से जुड़ा ऐसा किस्सा, जान लगेगा झटका!

Dhurandhar Director Aditya Dhar: भारत में इस समय फिल्म धुरंधर की लहर चल रही है. सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर रणवीर सिंह स्टारर मूवी की चर्चा हो रही है. 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई धुरंधर: द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. इस बीच फिल्म के निर्देशक आदित्य धर की जमकर तारीफ हो रही है. बॉलीवुड इंडस्ट्री की नई कहानी लिख रहे आदित्य धर के बारे में एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है, जिसे जानकर आपको झटका लग सकता है.

जी हां, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के 'धुरंधर' डायरेक्टर आदित्य धर कभी फिल्मों की दुनिया में कदम ही नहीं रखना चाहते थे? उनका सपना एक क्रिकेटर बनने का था और वो उसी की तरफ तेजी से भाग रहे थे. अचानक एक ऐसी घटना घटी, जिससे आदित्य धर का दिल टूट गया और वो क्रिकेटर बनने का सपना पीछे छोड़कर मुंबई निकल पड़े.

आदित्य धर का क्रिकेट में कैसे टूटा दिल?

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धुरंधर फिल्म के जरिए लगभग 1300 करोड़ रुपये की कमाई करने वाले डायरेक्टर आदित्य धर एक जमाने में होनहार क्रिकेटर माने जाते थे. उनका सपना देश के लिए खेलना था. 2002 में उनका लक्ष्य भारत की अंडर-19 टीम में जगह बनाना था. वो दिल्ली की तरफ से खेलते थे और एक होनहार ऑलराउंडर के रूप में, उन्होंने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेला और नीली जर्सी पहनने का सपना देखा.

आदित्य धर उम्मीद लगाए बैठे थे कि आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2002 के लिए टीम में उनकी जगह पक्की है. लेकिन कथित तौर पर "राजनीतिक प्रभाव" और पक्षपात के कारण उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. खबरों के अनुसार, स्टुअर्ट बिन्नी (पूर्व भारतीय खिलाड़ी रोजर बिन्नी के बेटे) ने उनकी जगह ली.

धुरंधर का क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी से कनेक्शन

यही वजह है कि फैंस 'धुरंधर' देखने के बाद सोशल मीडिया पर क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी की चर्चा कर रहे हैं. साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर बिन्नी की जगह आदित्य धर का चयन हो जाता, तो शायद आज ये ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं बन पाती. खैर, कहते हैं ना कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है. आदित्य धर के साथ भी ऐसा ही हुआ. जब क्रिकेट की दुनिया में उनका दिल टूटा था, तब शायद वो खुद से हार गए होंगे. लेकिन भगवान ने उनके लिए किसी और मैदान पर सफलता की सीढ़ी तय की थी. भले ही आदित्य धर ने अभी तक दो फिल्मों में ही निर्देशन किया है, लेकिन दोनों में उनके काम को सराहा गया है.

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