पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में मारे गए ये 3 क्रिकेटर, दुनिया में अचानक मच गया तहलका

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने शनिवार को पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी हवाई हमले में तीन अफगान क्रिकेटरों की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया और पाकिस्तान के साथ आगामी ट्राई टी-20 सीरीज से हटने की घोषणा की. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की कि कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून नाम के 3 क्रिकेटर उरगुन जिले में हुई पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में मारे गए 8 लोगों में शामिल थे. सात अन्य के घायल होने की खबर है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 18, 2025, 07:59 AM IST
पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में मारे गए ये 3 क्रिकेटर, दुनिया में अचानक मच गया तहलका

पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर मारे गए हैं. अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 3 स्थानीय क्लब क्रिकेटरों की मौत हो गई है. यह घटना तब हुई जब ये क्रिकेटर प्रांतीय राजधानी शराना में एक स्थानीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर उरगुन जिले लौटे थे. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस क्षति पर गहरा दुख जताया और मारे गए खिलाड़ियों को अफगान क्रिकेट का ‘जमीनी नायक’ बताया. वहीं, अफगान के स्टार खिलाड़ियों ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है.

पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में मारे गए 3 क्रिकेटर

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने शनिवार को पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी हवाई हमले में तीन अफगान क्रिकेटरों की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया और पाकिस्तान के साथ आगामी ट्राई टी-20 सीरीज से हटने की घोषणा की. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने एक्स पर किए गए पोस्ट में कहा, 'अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले के बहादुर क्रिकेटरों की दुखद शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करता है, जिन्हें आज शाम पाकिस्तान द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया.'

कौन थे एयर स्ट्राइक में मारे गए क्रिकेटर?

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की कि कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून नाम के 3 क्रिकेटर उरगुन जिले में हुई पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में मारे गए 8 लोगों में शामिल थे. सात अन्य के घायल होने की खबर है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनुसार ये क्रिकेटर पहले एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच में हिस्सा लेने के लिए पक्तिका प्रांत की राजधानी शाराना गए थे. फिर उरगुन में घर लौटने के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया.

अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी क्षति

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसे अफगानिस्तान के खेल समुदाय, उसके एथलीटों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति मानता है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड शहीदों के शोक संतप्त परिवारों और पक्तिका प्रांत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता भी व्यक्त करता है.' इस घटना के बाद, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की कि वह नवंबर के अंत में होने वाली ट्राई टी20 सीरीज में भाग नहीं लेगा, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल होने वाले थे.

ट्राई टी20 सीरीज में नहीं खेलेगा अफगानिस्तान

बयान में कहा गया है, 'इस दुखद घटना के बाद और पीड़ितों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर के अंत में होने वाली पाकिस्तान के साथ आगामी ट्राई टी20 सीरीज में भाग लेने से हटने का फैसला किया है. अल्लाह शहीदों को जन्नत में सर्वोच्च स्थान प्रदान करे, घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे, और उनके परिवारों को इस दुख की घड़ी में धैर्य, सद्गति और शक्ति प्रदान करे.'

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

