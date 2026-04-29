मैदान पर बल्लेबाजों को डराने वाला शेर मौत से लड़ रहा जंग, दिल्ली में ICU में भर्ती, इमरजेंसी में खून की डिमांड

क्रिकेट की दुनिया से एक खबर सभी को कचोट रही है. मैदान पर कभी बल्लेबाजों को डराने वाला तेज गेंदबाज आज जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है. दिल्ली के एक हॉस्पिटल में ये खिलाड़ी आईसीयू में भर्ती है. इस खिलाड़ी के भाई ने इमरजेंसी में एक पोस्ट डाला है, जिसमें इमरजेंसी में खून की डिमांड है. एक दुर्लभ जानलेवा बीमारी के जंजाल में ये खिलाड़ी फंसा है और उनके परिवार ने इस संकट की घड़ी में लोगों से मदद की गुहार लगाई है.

कौन है ये खिलाड़ी?

ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान क्रिकेट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले शुरुआती सितारों में से एक शपूर जादरान हैं. इस समय जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं. शपूर जादरान पिछले कुछ समय से गंभीर रूप से बीमार हैं और इस समय दिल्ली के एक अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे हैं. उनके भाई गमाई जादरान ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि शपूर की हालत काफी नाजुक है.

ICU में भर्ती हैं जादरान

जादरान फिलहाल आईसीयू में विशेषज्ञों की निगरानी में हैं. परिवार का कहना है कि उनकी स्थिति हर पल चुनौतीपूर्ण बनी हुई है. उन्हें हेमोफैगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस (HLH) नामक एक बेहद दुर्लभ और खतरनाक इम्यून डिसऑर्डर से पीड़ित हैं. डॉक्टरों के मुताबिक यह बीमारी शरीर के इम्यून सिस्टम को ही उसका दुश्मन बना देती है. इसमें इम्यून सिस्टम स्वस्थ अंगों और ऊतकों पर हमला करने लगता है. इससे शरीर में गंभीर सूजन आ जाती है और लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो को भारी नुकसान पहुंचता है. शपूर इस समय इस बीमारी के स्टेज-4 में हैं.

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खून की तत्काल जरूरत और अपील

शपूर जादरान के भाई ने इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही भावुक संदेश पोस्ट किया है. उन्होंने बताया कि शपूर के शरीर में खून की भारी कमी हो गई है. उन्होंने दिल्ली में रहने वाले लोगों से अपील की है कि जिनका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव (+A) है, वे तुरंत अस्पताल पहुंचकर रक्तदान करें. उन्होंने शपूर को 'राष्ट्रीय नायक' बताते हुए कहा कि इस समय आपकी एक छोटी सी मदद उनकी जान बचा सकती है.