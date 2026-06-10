अफगानिस्तान के 5 धुरंधर... वनडे सीरीज में टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, हल्के में लिया तो पड़ेगा महंगा

IND vs AFG: अफगानिस्तान की टीम भले ही भारत के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच पारी और 300 रन से हार गई, लेकिन वनडे में उसकी टीम बेहद खतरनाक है. अफगानिस्तान की टीम अपना दिन होने पर वनडे में कभी भी और किसी भी टीम को हरा सकती है. अफगानिस्तान के पांच क्रिकेटर्स ऐसे हैं, जो तीन मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं.
अजमतुल्लाह उमरजई, इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज, राशिद खान और अल्लाह गजनफर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के पांच स्टार क्रिकेटर्स हैं, जो तीन मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया के लिए कड़ी चुनौती पेश करेंगे. भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से लेकर 20 जून तक 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. दोनों टीमों के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 13 जून को धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 17 जून को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं, तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 20 जून को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा.
अफगानिस्तान के ओपनर इब्राहिम जादरान वनडे के बेहद खतरनाक बल्लेबाज हैं. इब्राहिम जादरान ने अभी तक 39 ODI मुकाबलों में 82.33 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 1868 रन बनाए हैं. इब्राहिम जादरान ने अभी तक ODI के 39 मैचों में 178 चौके और 30 छक्के ठोके हैं. ODI में इब्राहिम जादरान ने 6 शतक और 9 अर्धशतक ठोके हैं. इब्राहिम जादरान का ODI में बेस्ट स्कोर 177 रन रहा है.
अफगानिस्तान के एक और खतरनाक ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज का भी वनडे में बेहतरीन रिकॉर्ड है. रहमानुल्लाह गुरबाज ने अभी तक 52 ODI मुकाबलों में 87.25 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 1888 रन बनाए हैं. रहमानुल्लाह गुरबाज ने अभी तक ODI के 52 मैचों में 167 चौके और 70 छक्के ठोके हैं. ODI में रहमानुल्लाह गुरबाज ने 8 शतक और 7 अर्धशतक ठोके हैं. रहमानुल्लाह गुरबाज का ODI में बेस्ट स्कोर 151 रन रहा है.
फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई अफगानिस्तान की वनडे टीम में नंबर-6 पर बल्लेबाजी करते हैं और साथ ही दाएं हाथ से तेज गेंदबाजी भी करते हैं. अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने अभी तक 42 ODI मुकाबलों में 97.42 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 1093 रन बनाए हैं. अजमतुल्लाह उमरजई ने अभी तक ODI के 42 मैचों में 78 चौके और 46 छक्के ठोके हैं. ODI में अजमतुल्लाह उमरजई ने 1 शतक और 8 अर्धशतक ठोके हैं. अजमतुल्लाह उमरजई का ODI में बेस्ट स्कोर 149 रन रहा है. अजमतुल्लाह उमरजई ने ODI में 44 विकेट भी झटके हैं.
राशिद खान अफगानिस्तान के बेहद खतरनाक लेग स्पिनर हैं, जो तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान भारतीय बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं. राशिद खान को अनुभव है कि भारतीय पिचों पर कैसे बल्लेबाजी करती है. वह आईपीएल में काफी सालों से खेल रहे हैं. लेग स्पिनर और लोअर ऑर्डर के उपयोगी बल्लेबाज राशिद खान ने अभी तक 117 ODI मुकाबलों में 104.90 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 1393 रन बनाए हैं. राशिद खान ने अफगानिस्तान के लिए ODI में 5 अर्धशतक ठोके हैं. ODI में राशिद खान का बेस्ट स्कोर 60 रन रहा है. राशिद खान ने ODI में 210 विकेट भी झटके हैं.
अफगानिस्तान के 20 साल के ऑफ स्पिनर अल्लाह गजनफर IPL में मुंबई इंडियंस टीम के लिए खेलते हैं और वह तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान भारतीय बल्लेबाजों के लिए काल साबित हो सकते हैं. अफगानिस्तान के ऑफ स्पिनर अल्लाह गजनफर ने अभी तक 14 ODI मुकाबलों में 59 रन बनाए हैं और 23 विकेट भी झटके हैं.