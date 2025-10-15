Advertisement
अफगानिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी ने मचाई खलबली, 40 की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्रिकेट जगत में मचा डंका

अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई. अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को बुरी तरह से व्हाइट वॉश कर दिया.इसी के साथ मोहम्मद नबी ने एक नायाब रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 15, 2025, 02:24 PM IST
अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई. अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को बुरी तरह से व्हाइट वॉश कर दिया. 14 अक्टूबर को खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 293 रन बनाए थे. जवाब में बांग्लादेश 93 रनों पर सिमट कर रह गई और यह मैच जबरदस्त तरीके से हार गई. यह अबू धाबी के मैदान पर रनों के मामले में सबसे बड़ी जीत थी. अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाज की. इब्राहिम जादरान ने 95 और मोहम्मद नबी ने 62 रनों की धुआंधार पारी खेली. इसी के साथ मोहम्मद नबी ने एक नायाब रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है.

नबी का नायाब रिकॉर्ड
नबी की ऐतिहासिक पारी से एक जबरदस्त रिकॉर्ड बन गया.  वह वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा उम्र में पचासा ठोकने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं. उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक का रिकॉर्ड तोड़ कर सनसनी पैदा कर दी है. नबी ने 40 साल 286 की दिन की उम्र में  अर्धशतक जमाया, जबकि मिस्बाह उल हक ने 40 साल 283 में ये कारनामा किया था. ऐसी पारी खेल उन्होंने ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर दिया है. उन्होंने 37 गेंदों में 62 रनों की दमदार पारी खेली. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 4 चौके और 5 छक्के लगाए.

293 रनों का लक्ष्य
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने 50 ओवरों में 293 रन बनाए. अफगानिस्तान की तरफ से इब्राहिम जादरान ने सबसे ज्यादा 95 रनों की पारी खेली. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए. वह मात्र 5 रनों से शतक से चूक गए. उनके अलावा कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके. लेकिन मुकाबले में रोमांच तब आया जब बल्लेबाजी करने मोहम्मद नबी आए. उन्होंने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन को जारी रखते हुए 37 गेंदों में 62 रन बना दिए. इस दौरान नबी ने 4 चौके और 5 छक्के लगाए.  इसी के साथ अफगानिस्तान 293 रन पर पहुंच गया.

200 रनों से जीता
बांग्लादेश की तरफ से सैफ हसन के अलावा कोई भी खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया. वह इकलौते बल्लेबाज थे जिन्होंने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए.  अपनी पारी के दौरान सैफ ने 2 चौके और 3 छक्के लगाए. खराब प्रदर्शन के कारण बांग्लादेश बुरी तरह से यह मैच हार गई. अफगानिस्तान ने ये मुकाबला 200 रनों के बड़े अंतर से जीत पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया.

