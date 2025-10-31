जादरान का बल्ला, राशिद की धार... बांग्लादेश से सीरीज हारने के बाद फॉर्म में अफगानिस्तान, इस टीम को रौंदा

AFG vs ZIM: बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में हार के बाद अफगानिस्तान की टीम जीत की पटरी पर लौट चुकी है. अफगानिस्तान ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ टीम ने 3 मैच की टी20 सीरीज पर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. अफगानिस्तान ने पहला टी20 मैच 53 रन से जीता था. जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन अफगानिस्तान की कसी हुई गेंदबाजी के सामने पूरी टीम तहस-नहस हो गई.

125 रन पर सिमटी जिम्बाब्वे

जिम्बाब्वे 19.3 ओवर में 125 रन पर सिमट गई. हमेशा की तरह कप्तान सिकंदर रजा का बल्ला चला और उन्होंने सर्वाधिक 37 रन बनाए. अफगानिस्तान के लिए कप्तान राशिद खान सबसे प्रभावी गेंदबाज रहे. राशिद ने 3 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट लिए. वहीं, मुजीब उर रहमान ने 2, अब्दुल्ला अहमदजाई ने 2, फरीद अहमद और मोहम्मद नबी के खाते 1-1 विकेट आया.

अफगानिस्तान की शानदार बैटिंग

126 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी अफगानिस्तान के लिए सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने 51 गेंद पर नाबाद 57 रन की पारी खेली. जादरान ने अपनी पारी में 7 चौके लगाए. अजमतुल्ला उमरजई ने 13 गेंद पर नाबाद 25 रन की पारी खेली. उमरजई और जादरान के बीच नाबाद 34 रन की साझेदारी हुई. रहमानुल्लाह गुरबाज 16, सेदिकुल्लाह अटल 8 और दरविश रसूली 17 रन बनाकर आउट हुए.

18 ओवर में 7 विकेट से जीत

अफगानिस्तान ने टारगेट को 18 ओवर में चेज कर लिया. टीम ने 7 विकेट रहते 129 रन बनाए. ब्रैड इवांस ने 3 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट और वेलिंगटन मस्काद्जा ने 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट लिया.

अफगानिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज के तीनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. उसके बाद बोर्ड और कोच जोनाथन ट्रॉट के बीच विवाद की खबरें आई थीं.