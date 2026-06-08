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3 DRS ब्लंडर नजरअंदाज... गेंदबाज बने गुनहगार, हार के बाद क्या बोले अफगानिस्तान के कप्तान?

IND vs AFG Test: अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में 300 रन की करारी हार का सामना करना पड़ा. मुकाबला एकतरफा हुआ क्योंकि अफगानिस्तान टीम की तरफ से 3 बड़े DRS ब्लंडर देखने को मिले. अफगानिस्तान के कप्तान ने हार के बाद इन गलतियों का जिक्र नहीं किया बल्कि गेंदबाजों पर हार का ठीकरा फोड़ा.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 08, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:37 PM IST
3 DRS ब्लंडर नजरअंदाज... गेंदबाज बने गुनहगार, हार के बाद क्या बोले अफगानिस्तान के कप्तान?
Image Credit: IND vs AFG

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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