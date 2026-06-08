3 DRS ब्लंडर नजरअंदाज... गेंदबाज बने गुनहगार, हार के बाद क्या बोले अफगानिस्तान के कप्तान?

IND vs AFG Test: अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में 300 रन की करारी हार का सामना करना पड़ा. मुकाबला एकतरफा हुआ क्योंकि अफगानिस्तान टीम की तरफ से 3 बड़े DRS ब्लंडर देखने को मिले. अफगानिस्तान के कप्तान ने हार के बाद इन गलतियों का जिक्र नहीं किया बल्कि गेंदबाजों पर हार का ठीकरा फोड़ा. भारत की पहली पारी के दौरान तीन बड़े विकेट अफगानिस्तान को मिल सकते थे, लेकिन कप्तान ने डीआरएस नहीं लिया. तीनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी पारियां खेलकर टीम के स्कोर को 564 तक पहुंचा दिया.
पहला मौका केएल राहुल का था, जब वह महज 16 रन के स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे. अजमतुल्लाह ओमरजई की गेंद उनके बल्ले के किनारे से लगकर सीधे फील्डर के हाथ में थी, लेकिन अंपायर ने एज नहीं देखा और शाहिदी ने DRS नहीं लिया. केएल राहुल ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए शतक ठोका. मैच के दूसरे दिन 89वें ओवर में ओमरजई की गेंद गिल के पैड पर लगी, ऑन-फील्ड अंपायर ने इसे 'नॉट आउट' करार दिया. शाहिदी ने यहां भी रिव्यू लेना ठीक नहीं समझा. गिल ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका और 126 रन ठोके. इसके अगले ही ओवर में ऋषभ पंत ने शॉट जिया-उर-रहमान की गेंद को फर्स्ट स्लिप की तरफ खेला और रहमानुल्लाह गुरबाज ने कैच लपक. अंपायर ने फिर से इसे 'नॉट आउट' दिया और शाहिदी ने रिव्यू नहीं लिया. हालांकि TV रिप्ले में पता चला कि पंत आउट थे.
अफगानिस्तान के कोच रिचर्ड पाइबस ने DRS ब्लंडर पर चुप्पी तोड़ी थी. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि कप्तान पूरी तरह भरोसेमंद हैं और फैसला लेने की प्रक्रिया के लिए वह कुछ खिलाड़ियों से बात करते हैं. उनके पास विकेट-कीपर है, जो उन्हें अलाइनमेंट के बारे में बताता है. पॉइंट पर खड़ा फील्डर उन्हें ऊंचाई के बारे में बताता है. वह गेंदबाज पर भी निर्भर रहते हैं कि गेंदबाज को अपने सामने क्या दिख रहा है. हम ढीले थे और चीजें साफ नहीं थीं. कप्तान के पास बहुत कम समय होता है और वह एक फीडबैक पर निर्भर रहते हैं. इसलिए हमने बाद में इस पर बात की."
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अफगानिस्तान के कप्तान शाहिदी ने मैच के बाद कहा, 'भारतीय टीम को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई. मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक मुश्किल दिन और मुश्किल मैच था. शुरुआत से ही हमारी गेंदबाजी में अनुशासन की कमी थी. इसलिए, मुझे लगता है कि उन्होंने शुरू से ही बहुत अच्छा खेल दिखाया. असल बात यह है कि हमें इस फॉर्मेट में खेलने का ज्यादा अनुभव नहीं है. मुझे लगता है कि हमने इस मैच से बहुत कुछ सीखा है क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में खेलने के ज्यादा मौके नहीं मिले."