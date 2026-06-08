3 DRS ब्लंडर नजरअंदाज... गेंदबाज बने गुनहगार, हार के बाद क्या बोले अफगानिस्तान के कप्तान?

पहला मौका केएल राहुल का था, जब वह महज 16 रन के स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे. अजमतुल्लाह ओमरजई की गेंद उनके बल्ले के किनारे से लगकर सीधे फील्डर के हाथ में थी, लेकिन अंपायर ने एज नहीं देखा और शाहिदी ने DRS नहीं लिया. केएल राहुल ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए शतक ठोका. मैच के दूसरे दिन 89वें ओवर में ओमरजई की गेंद गिल के पैड पर लगी, ऑन-फील्ड अंपायर ने इसे 'नॉट आउट' करार दिया. शाहिदी ने यहां भी रिव्यू लेना ठीक नहीं समझा. गिल ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका और 126 रन ठोके. इसके अगले ही ओवर में ऋषभ पंत ने शॉट जिया-उर-रहमान की गेंद को फर्स्ट स्लिप की तरफ खेला और रहमानुल्लाह गुरबाज ने कैच लपक. अंपायर ने फिर से इसे 'नॉट आउट' दिया और शाहिदी ने रिव्यू नहीं लिया. हालांकि TV रिप्ले में पता चला कि पंत आउट थे.