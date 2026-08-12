अपने ही देश में मेहमान बनकर खेलेगी टीम इंडिया, अफगानिस्तान ने T20I सीरीज के शेड्यूल का किया ऐलान

भारतीय क्रिकेट टीम अपने ही घर में मेहमान बनकर खेलेगी. अफगानिस्तान की टीम अगले महीने (सितंबर) में तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारत की मेजबानी करेगी. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कन्फर्म किया है कि अफगानिस्तान, नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में 13 से 17 सितंबर तक भारत के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज खेलेगा. T20I सीरीज 13 सितंबर को शुरू होगी, जिसमें दूसरा T20I 15 सितंबर को और तीसरा 17 सितंबर को खेला जाएगा. नई दिल्ली में ही तीनों T20I मैच खेले जाएंगे.
BCCI के अनुसार यह T20I सीरीज अफगानिस्तान के 'फ्चयूर टूर्स प्रोग्राम' का हिस्सा है और भारत में खेली जाएगी, जहां अफगानिस्तान ने हाल के सालों में अपने घरेलू मैच खेले हैं. T20I सीरीज के बारे में बात करते हुए, BCCI के प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास ने कहा, 'BCCI अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में मदद और वहां के खिलाड़ियों को सबसे टॉप लेवल पर खेलने के मौके देने के लिए काम कर रहा है. बाइलेटरल क्रिकेट इसका एक अहम हिस्सा है, क्योंकि इससे टीमों को अच्छी टीमों के खिलाफ रेगुलर खेलने और कीमती अनुभव हासिल करने का मौका मिलता है. हम इस सीरीज के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भारत में स्वागत करते हैं और इसे सफल बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित हैं.'
BCCI के प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास ने कहा, 'हमारा मानना है कि साथ मिलकर और भी बहुत कुछ किया जा सकता है और हम दोनों क्रिकेट खेलने वाले देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करते हुए अफगानिस्तान क्रिकेट का समर्थन करना जारी रखेंगे.' BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा, 'BCCI को भारत में इस T20I सीरीज की मेजबानी करने में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का समर्थन करने में खुशी है. भारत-अफगानिस्तान क्रिकेट राइवलरी ने पिछले कुछ सालों में कई रोमांचक मैच दिए हैं, और दोनों टीमों में बेहतरीन क्रिकेटर हैं. अफगानिस्तान के खिलाड़ी भारत में फैंस के बीच काफी लोकप्रिय हैं, जो दोनों क्रिकेट खेलने वाले देशों के बीच बने मजबूत रिश्ते को दिखाता है.'
BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा, 'साल 2018 में भारत द्वारा अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले टेस्ट की मेजबानी करना इस सफर में एक और अहम पड़ाव था, और तब से हमने दोनों टीमों के बीच रेगुलर बाइलेटरल मैच देखे हैं. हमने हाल ही में जून में टेस्ट और ODI सीरीज के लिए अफगानिस्तान की मेजबानी की थी, और इस T20I सीरीज का मतलब होगा कि दोनों टीमें अब तीनों फॉर्मेट में एक-दूसरे के खिलाफ खेल चुकी होंगी. हम दिल्ली में अफगानिस्तान टीम का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं और हमें भरोसा है कि यह एक रोमांचक और यादगार सीरीज होगी.'
DDCA के प्रेसिडेंट रोहन जेटली ने कहा, 'हम अरुण जेटली स्टेडियम में दोनों टीमों का स्वागत करते हुए बहुत खुश हैं, क्योंकि यह एक रोमांचक T20I सीरीज होने वाली है. हम टीमों की मेजबानी करने और उन्हें बेहतरीन सुविधाएं और यादगार अनुभव देने के लिए उत्सुक हैं. मुझे यकीन है कि ये तीन मैच दिल्ली के फैंस को रोमांचक क्रिकेट का आनंद लेने का मौका देंगे और इस मशहूर स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट के शानदार इतिहास में और भी कुछ जोड़ेंगे.'
आने वाली सीरीज दोनों देशों के बीच बढ़ते क्रिकेट संबंधों में एक और अध्याय जोड़ेगी. BCCI के अनुसार, अफगानिस्तान ने हाल ही में जून में तीन मैचों की ODI सीरीज के लिए भारत का दौरा किया था, जबकि दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में तीन मैचों की T20I सीरीज भी खेली थी. भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले टेस्ट मैच की मेजबानी की थी, और तब से दोनों टीमें अलग-अलग फॉर्मेट में नियमित रूप से खेलती रही हैं. अफगानिस्तान और भारत के बीच तीन मैचों की T20I सीरीज नई दिल्ली में खेली जाएगी, जिसमें पहला मैच 13 सितंबर को, दूसरा 15 सितंबर को और तीसरा 17 सितंबर को होगा.