IPL 2026 के बीच भारत ने अफगानिस्तान के लिए किया कुछ ऐसा, पाकिस्तान की छाती पर सांप लोट रहा होगा!

IPL 2026 में सोमवार को मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से हुआ था.अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए इस मुकाबले के बाद मैदान पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने शिरकत की. मीरवाइज अशरफ ने शानदार गेंदबाजी करने वाले अश्वनी कुमार को खिताब दिया. ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है. जाहिर है कि वायरल फोटो पाकिस्तान भी पहुंची होगी, जिसे देखकर उन्हें मिर्ची लगी होगी.
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IPL 2026 के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दिल जीतने वाला काम किया है. बीसीसीआई की इस पहल से जहां दुनियाभर में भारत की तारीफ हो रही है, वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की छाती पर सांप लोटने लगे होंगे. इंडियन प्रीमियम लीग के 19वें सीजन में सोमवार को मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच मैच खेला गया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए इस मुकाबले के बाद मैदान पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने शिरकत की. मीरवाइज अशरफ ने शानदार गेंदबाजी करने वाले अश्वनी कुमार को खिताब दिया. ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है. जाहिर है कि वायरल फोटो पाकिस्तान भी पहुंची होगी, जिसे देखकर उन्हें मिर्ची लगी होगी.
दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय टी20 लीग में अफगानिस्तान क्रिकेट का कद बढ़ाकर भारत ने बड़ा दिल दिखाया है. IPL में वैसे भी राशिद खान, मोहम्मद नबी और रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे अफगान के बड़े सितारे चार चांद लगाते दिखे हैं, जबकि पाकिस्तान खिलाड़ियों के लिए आईपीएल का दरवाजा 2009 से ही बंद है.
गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस ने 99 रनों से बड़ी जीत हासिल की. बाएं हाथ के मीडियम पेसर अश्वनी कुमार ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपने 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे. अश्विन ने इस मैच में सबसे ज्यादा डॉट गेंदें डाली थी. यही वजह है कि उन्हें खिताब दिया गया. उन्हें ये पुरस्कार अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मीरवाइज अशरफ के हाथों से मिली.
आईपीएल 2026 में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को देखकर पाकिस्तान निश्चित तौर पर तिलमिला गया होगा. इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं. हाल ही में पाकिस्तान ने अफगान सीमावर्ती इलाकों में बम बरसाए थे, जिसमें कई मासूम बच्चों की मौत हुई थी. इस बीच आईपीएल में किसी भारतीय खिलाड़ी को अवॉर्ड देकर अफगानिस्तान ने दुनिया को बताया है कि वो भारत पर बहुत भरोसा करता है.
बीसीसीआई के इस पहल से जहां पाकिस्तान को मिर्ची लगी है, वहीं अफगानी फैंस बेहद खुश हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पठान भाई नाम से रक यूजर ने लिखा, ''अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष, कल रात के पुरस्कार समारोह में उपस्थित थे. ये अफगानिस्तान के लिए खुशी और गर्व की बात है. वहीं एक यूजर ने पाकिस्तान के मजे लेते हुए कहा कि इस तस्वीर को देखकर पाकिस्तान को तेज मिर्ची लगी होगी.
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