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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 के बीच भारत ने अफगानिस्तान के लिए किया कुछ ऐसा, पाकिस्तान की छाती पर सांप लोट रहा होगा!

IPL 2026 के बीच भारत ने अफगानिस्तान के लिए किया कुछ ऐसा, पाकिस्तान की छाती पर सांप लोट रहा होगा!

IPL 2026 में सोमवार को मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से हुआ था.अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए इस मुकाबले के बाद मैदान पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने शिरकत की. मीरवाइज अशरफ ने शानदार गेंदबाजी करने वाले अश्वनी कुमार को खिताब दिया. ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है. जाहिर है कि वायरल फोटो पाकिस्तान भी पहुंची होगी, जिसे देखकर उन्हें मिर्ची लगी होगी.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 21, 2026, 04:04 PM IST
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Afghanistan Cricket Board Chairman present award in IPL 2026 (PHOTO- Screengrab/X)
Afghanistan Cricket Board Chairman present award in IPL 2026 (PHOTO- Screengrab/X)

IPL 2026 के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दिल जीतने वाला काम किया है. बीसीसीआई की इस पहल से जहां दुनियाभर में भारत की तारीफ हो रही है, वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की छाती पर सांप लोटने लगे होंगे. इंडियन प्रीमियम लीग के 19वें सीजन में सोमवार को मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच मैच खेला गया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए इस मुकाबले के बाद मैदान पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने शिरकत की. मीरवाइज अशरफ ने शानदार गेंदबाजी करने वाले अश्वनी कुमार को खिताब दिया. ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है. जाहिर है कि वायरल फोटो पाकिस्तान भी पहुंची होगी, जिसे देखकर उन्हें मिर्ची लगी होगी.

BCCI ने बढ़ाया अफगानिस्तान क्रिकेट का कद

दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय टी20 लीग में अफगानिस्तान क्रिकेट का कद बढ़ाकर भारत ने बड़ा दिल दिखाया है. IPL में वैसे भी राशिद खान, मोहम्मद नबी और रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे अफगान के बड़े सितारे चार चांद लगाते दिखे हैं, जबकि पाकिस्तान खिलाड़ियों के लिए आईपीएल का दरवाजा 2009 से ही बंद है.

मीरवाइज अशरफ अश्वनी कुमार को दिया खिताब

गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस ने 99 रनों से बड़ी जीत हासिल की. बाएं हाथ के मीडियम पेसर अश्वनी कुमार ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपने 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे. अश्विन ने इस मैच में सबसे ज्यादा डॉट गेंदें डाली थी. यही वजह है कि उन्हें खिताब दिया गया. उन्हें ये पुरस्कार अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मीरवाइज अशरफ के हाथों से मिली.

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पाकिस्तान की छाती पर सांप लोटने की वजह

आईपीएल 2026 में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को देखकर पाकिस्तान निश्चित तौर पर तिलमिला गया होगा. इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं. हाल ही में पाकिस्तान ने अफगान सीमावर्ती इलाकों में बम बरसाए थे, जिसमें कई मासूम बच्चों की मौत हुई थी. इस बीच आईपीएल में किसी भारतीय खिलाड़ी को अवॉर्ड देकर अफगानिस्तान ने दुनिया को बताया है कि वो भारत पर बहुत भरोसा करता है.

इस पहल से खुश हुए अफगानिस्तान के फैंस

बीसीसीआई के इस पहल से जहां पाकिस्तान को मिर्ची लगी है, वहीं अफगानी फैंस बेहद खुश हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पठान भाई नाम से रक यूजर ने लिखा, ''अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष, कल रात के पुरस्कार समारोह में उपस्थित थे. ये अफगानिस्तान के लिए खुशी और गर्व की बात है. वहीं एक यूजर ने पाकिस्तान के मजे लेते हुए कहा कि इस तस्वीर को देखकर पाकिस्तान को तेज मिर्ची लगी होगी.

यह भी पढ़ें: बुरी खबर: चोट के चंगुल में फंसी चेन्नई सुपरकिंग्स, टीम का 'नंबर-1' बल्लेबाज IPL 2026 से हुआ बाहर

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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