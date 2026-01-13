T20 WC 2026 से पहले अफगानिस्तान का बड़ा कदम, बदल गया कोचिंग स्टाफ, किसकी हुई एंट्री?

Advertisement
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी. सभी टीमें तैयारियों में जुट चुकी हैं. अब अफगानिस्तान ने भी अपनी कमर कस ली है. जिससे ठीक पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने अपने कोचिंग स्टाफ को मजबूत करते हुए टोबी रैडफोर्ड को राष्ट्रीय टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 13, 2026, 10:24 PM IST
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी. सभी टीमें तैयारियों में जुट चुकी हैं. अब अफगानिस्तान ने भी अपनी कमर कस ली है. जिससे ठीक पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने अपने कोचिंग स्टाफ को मजबूत करते हुए टोबी रैडफोर्ड को राष्ट्रीय टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया है. रैडफोर्ड, एंड्रयू पुटिक की जगह बैटिंग कोच बनेंगे, जो संभवत: वेस्टइंडीज के विरुद्ध तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज के दौरान अफगानिस्तान टीम से जुड़ेंगे.

टी20 वर्ल्ड कप से पहले सीरीज

अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज की टीमें 19-22 जनवरी के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेंगी. इसी के साथ एसीबी ने रॉबर्ट अहमून को नया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग ट्रेनर नियुक्त किया है. वह वर्ल्ड कप से पहले टीम की आखिरी टी20 सीरीज से पूर्व टीम से जुड़ेंगे. टोबी रैडफोर्ड और रॉबर्ट अहमून की इस जोड़ी को एक साल के लिए नियुक्त किया गया है.

ACB की तरफ से आया बयान

बोर्ड ने एक रिलीज में कहा, 'अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टोबी रैडफोर्ड को राष्ट्रीय टीम के बैटिंग कोच और रॉबर्ट अहमून को नए स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग ट्रेनर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. दोनों वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी तीन मैचों की टी20 सीरीज से पहले टीम से जुड़ेंगे. टोबी रैडफोर्ड एक जाने-माने वेल्श क्रिकेट कोच और पूर्व फर्स्ट-क्लास क्रिकेटर हैं, जो मिडलसेक्स और ससेक्स की ओर से खेले हैं. उन्हें ईसीबी लेवल 4 सर्टिफाइड कोच के तौर पर अपनी पहचान मिली है. वह इस भूमिका में एक व्यापक कोचिंग अनुभव लेकर आए हैं. टोबी वर्तमान में जारी बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2026 के दौरान ढाका कैपिटल्स के हेड कोच के रूप में काम कर रहे हैं.'

कौन हैं रॉबर्ड अहमून?

रिलीज में आगे कहा गया, 'कार्डिफ, वेल्स के रहने वाले रॉबर्ट अहमून एक शीर्ष स्तरीय स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) में परफॉर्मेंस साइंस और मेडिसिन के प्रमुख के रूप में कार्य किया. दिसंबर 2022 में यह जिम्मेदारी संभालने के बाद से वह इंग्लैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों की शारीरिक तैयारी और चिकित्सा सेवाओं की निगरानी कर रहे थे.'

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा.

T20 World Cup 2026

