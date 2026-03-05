टी20 वर्ल्ड कप में हार के बाद क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, इस दिग्गज पर गिरी गाज, अचानक कप्तानी से हटाया गया

Advertisement
Mar 05, 2026, 05:42 PM IST
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हार के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने एक बड़ा फैसला किया है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने गुरुवार को ऐलान किया कि इब्राहिम जादरान को श्रीलंका के खिलाफ आने वाली व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए अफगानिस्तान का T20I कप्तान बनाया गया है. इब्राहिम जादरान लेग-स्पिनर राशिद खान की जगह लेंगे.

टी20 वर्ल्ड कप में हार के बाद क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान के लीग स्टेज में ही बाहर होने के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने यह बड़ा फैसला किया है. राशिद खान को टी20 इंटरनेशनल की कप्तानी से हटा दिया गया है, जबकि इब्राहिम जादरान को अफगानिस्तान का नया T20I कप्तान बनाया गया है.

अचानक बदल दिया गया कप्तान

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर अहमद शाह सुलेमानखिल ने एक बयान में कहा, 'T20I कप्तान के तौर पर राशिद खान ने टीम को बहुत सफलता दिलाई, खासकर जब हम टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल तक पहुंचे थे. ACB के स्ट्रेटेजिक विजन के हिसाब से हमारे टीम मैनेजमेंट में एक नए हेड कोच की नियुक्ति हुई है. हमने T20I सेटअप में लीडरशिप बदलने का सोच-समझकर फैसला लिया है.'

अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच T20I सीरीज कब खेली जाएगी? चीफ सेलेक्टर अहमद शाह सुलेमानखिल ने कहा, 'इब्राहिम जादरान, जो राशिद खान के उपकप्तान रह चुके हैं, इस फॉर्मेट में अफगानिस्तान के रेगुलर कप्तान की भूमिका निभाएंगे. हम राशिद खान के कीमती योगदान के लिए उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इब्राहिम जादरान को इस जरूरी नई भूमिका में बहुत सफलता की कामना करते हैं.' अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच तीन T20I मैच 13, 15 और 17 मार्च को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि ODI मैच 20, 22 और 25 मार्च को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे.

अफगानिस्तान का T20I स्क्वाड

इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, शाहिदुल्लाह कमाल, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, शराफुद्दीन अशरफ, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, जिया उर रहमान शरीफी, फरीद अहमद मलिक और अब्दुल्ला अहमदजई.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

T20 World Cup 2026

