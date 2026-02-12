अफगानिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर पर चला ICC का हंटर, इस गलती के लिए अचानक सुना दी बड़ी सजा

अफगानिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद नबी पर बुधवार को अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप D मैच के दौरान ICC कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 को तोड़ने के लिए मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. मोहम्मद नबी को खिलाड़ियों और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए ICC कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.4 को तोड़ने का दोषी पाया गया, जो 'इंटरनेशनल मैच के दौरान अंपायर के निर्देश को न मानने' से जुड़ा है.

अफगानिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर पर चला ICC का हंटर

इसके अलावा, मोहम्मद नबी के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया है, जो 24 महीने के समय में उनकी पहली गलती थी. यह घटना अफगानिस्तान की पारी के 14वें ओवर की शुरुआत में हुई, जब मोहम्मद नबी की अंपायरों के साथ बॉलर लुंगी एनगिडी के रिस्टबैंड को लेकर लंबी बहस हुई. मोहम्मद नबी ने गलती मान ली और ICC मैच रेफरी डेविड गिल्बर्ट द्वारा बताई गई सजा को भी मान लिया, इसलिए फॉर्मल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ी.

लेवल 1 के उल्लंघन में कौन सी मिलती है सजा?

मैदानी अंपायर जयरामन मदनगोपाल और शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, तीसरे अंपायर नितिन मेनन और चौथे अंपायर के.एन. अनंथापद्मनाभन ने मोहम्मद नबी पर आरोप लगाए. लेवल 1 के उल्लंघन में कम से कम ऑफिशियल फटकार, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना और एक या दो डिमेरिट पॉइंट हो सकते हैं.

चार या उससे ज्यादा डिमेरिट पॉइंट होने पर क्या होगा?

जब कोई खिलाड़ी 24 महीने के समय में चार या उससे ज्यादा डिमेरिट पॉइंट तक पहुंच जाता है, तो उन्हें सस्पेंशन पॉइंट में बदल दिया जाता है और खिलाड़ी पर बैन लगा दिया जाता है. दो सस्पेंशन पॉइंट का मतलब है एक टेस्ट या दो ODI या दो T20I से बैन, जो भी पहले आए. डिमेरिट पॉइंट खिलाड़ी या प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में उनके लगने के चौबीस (24) महीने तक रहेंगे, जिसके बाद उन्हें हटा दिया जाएगा.