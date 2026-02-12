Advertisement
trendingNow13106858
Hindi Newsक्रिकेटअफगानिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर पर चला ICC का हंटर, इस गलती के लिए अचानक सुना दी बड़ी सजा

अफगानिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर पर चला ICC का हंटर, इस गलती के लिए अचानक सुना दी बड़ी सजा

अफगानिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद नबी पर बुधवार को अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप D मैच के दौरान ICC कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 को तोड़ने के लिए मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 12, 2026, 01:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अफगानिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर पर चला ICC का हंटर, इस गलती के लिए अचानक सुना दी बड़ी सजा

अफगानिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद नबी पर बुधवार को अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप D मैच के दौरान ICC कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 को तोड़ने के लिए मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. मोहम्मद नबी को खिलाड़ियों और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए ICC कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.4 को तोड़ने का दोषी पाया गया, जो 'इंटरनेशनल मैच के दौरान अंपायर के निर्देश को न मानने' से जुड़ा है.

अफगानिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर पर चला ICC का हंटर

इसके अलावा, मोहम्मद नबी के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया है, जो 24 महीने के समय में उनकी पहली गलती थी. यह घटना अफगानिस्तान की पारी के 14वें ओवर की शुरुआत में हुई, जब मोहम्मद नबी की अंपायरों के साथ बॉलर लुंगी एनगिडी के रिस्टबैंड को लेकर लंबी बहस हुई. मोहम्मद नबी ने गलती मान ली और ICC मैच रेफरी डेविड गिल्बर्ट द्वारा बताई गई सजा को भी मान लिया, इसलिए फॉर्मल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ी.

Add Zee News as a Preferred Source

लेवल 1 के उल्लंघन में कौन सी मिलती है सजा?

मैदानी अंपायर जयरामन मदनगोपाल और शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, तीसरे अंपायर नितिन मेनन और चौथे अंपायर के.एन. अनंथापद्मनाभन ने मोहम्मद नबी पर आरोप लगाए. लेवल 1 के उल्लंघन में कम से कम ऑफिशियल फटकार, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना और एक या दो डिमेरिट पॉइंट हो सकते हैं.

चार या उससे ज्यादा डिमेरिट पॉइंट होने पर क्या होगा?

जब कोई खिलाड़ी 24 महीने के समय में चार या उससे ज्यादा डिमेरिट पॉइंट तक पहुंच जाता है, तो उन्हें सस्पेंशन पॉइंट में बदल दिया जाता है और खिलाड़ी पर बैन लगा दिया जाता है. दो सस्पेंशन पॉइंट का मतलब है एक टेस्ट या दो ODI या दो T20I से बैन, जो भी पहले आए. डिमेरिट पॉइंट खिलाड़ी या प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में उनके लगने के चौबीस (24) महीने तक रहेंगे, जिसके बाद उन्हें हटा दिया जाएगा.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
Kiren Rijiju Statement
स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?
Sonam Wangchuk
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
Bharat Bandh
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
bengaluru news
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
Supreme Court
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
India China relations
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
Bangladesh Elections 2026
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
ahmedabad plane crash
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
DNA: 1937 में जिन्ना की मुस्लिम लीग को किस बात पर थी वंदे मातरम से चिढ़?
DNA
DNA: 1937 में जिन्ना की मुस्लिम लीग को किस बात पर थी वंदे मातरम से चिढ़?
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
social media
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!