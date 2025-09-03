अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को किया तहस-नहस...एशिया कप से पहले दिखाई औकात, 5 दिन में ही ले लिया बदला

Afghanistan vs Pakistan Tri Series 2025: अफगानिस्तान ने टूर्नामेंट के पहले मैच में पाकिस्तान से मिली हार का बदला ले लिया. उसने ट्राई सीरीज में शानदार वापसी करते हुए पाकिस्तान को 18 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही अफगानिस्तान के 3 मैचों में 4 अंक हो गए हो गए हैं. उसने अपने पिछले मुकाबले में यूएई को हराया था. दूसरी ओर, पाकिस्तान की 3 मैचों में यह पहली हार है और वह अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. उसके खाते में भी 3 अंक हैं, लेकिन वह नेट रनरेट में अफगान टीम से पीछे है.

अटल और जादरान की जबरदस्त बैटिंग

अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. उसने 20 ओवरों में 5 विकेट पर 169 रन बनाए. सदिकुल्लाह अटल ने 45 गेंदों पर 64 रन बनाए. इस दौरान 3 छक्के और 3 चौके लगाए. इब्राहिम जादरान ने भी अटल जैसी पारी खेली. उन्होंने 45 गेंदों पर 65 रन बनाए. जादरान ने आठ चौके और एक छक्का लगाया. पाकिस्तान के लिए फहीम अशरफ ने 4 ओवर में 27 रन देकर 4 विकेट लिए. हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम की जबरदस्त कुटाई हुई. हारिस ने 3 ओवरों में 38 तो नवाज ने 2 ओवरों में 24 रन लुटाए. मुकीम भी रन देने में पीछे नहीं रहें और 3 ओवरों में 33 रन खा गए.

हारिस रऊफ ने बनाए सबसे ज्यादा रन

170 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओवरों में 9 विकेट पर 151 रन ही बना सकी. उसकी हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 10वें स्थान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे हारिस रऊफ ने सबसे ज्यादा रन बनाए. रऊफ ने 16 गेंदों पर 4 छक्कों की मदद से नाबाद 34 रन बनाए, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके. उनके अलावा पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी 25 से अधिक रन नहीं बना सका. अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने कमाल कर दिया. फजलहक फारूकी, मोहम्मद नबी, राशिद खान और नूर अहमद ने दो-दो लेकर पाकिस्तानी बैटिंग को तहस-नहस कर दिया.

पाकिस्तान की हालत खराब

पाकिस्तान की बल्लेबाजी की हालत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि आठ में से सिर्फ दो बल्लेबाज ही 20 रन के पार पहुंच पाए. फखर जमान ने 18 गेंदों पर 25 और कप्तान सलमान आगा ने 15 गेंदों पर 20 रन बनाए. साहिबजादा फरहान ने 18, फहीम अशरफ ने 14 और मोहम्मद नवाज ने 12 बनाए. हसन नवाज 9 और विकेटकीपर मोहम्मद हारिस 1 रन ही बना पाए. ओपनर सैम अयूब खाता भी नहीं खेल पाए.

7 सितंबर को होगा फाइनल

पाकिस्तान की टीम अब 4 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी. उसके अगले दिन अफगानिस्तान का सामना यूएई से होगा. 7 सितंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा. यूएई को अब तक एक भी जीत नहीं मिली है और उसे फाइनल में पहुंचने के लिए अपने दोनों मैचों में जीत हासिल करनी होगी.