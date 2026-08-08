ICC का वो कौन-सा नियम? जिसके कारण 2027 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गया अफगानिस्तान, इस टीम का टूटा दिल

Afghanistan Qualify For World Cup 2027: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और उनके तमाम फैंस को बड़ी खुशखबरी मिली है. आयरलैंड के खिलाफ जारी ODI के बीच अफगानिस्तान ने 2027 वर्ल्ड कप में अपनी सीट कन्फर्म कर ली है. शुक्रवार को हुए सीरीज के दूसरे मैच में स्टार स्पिनर राशिद खान की शानदार गेंदबाजी के दम पर अफगानिस्तान ने आयरलैंड को 92 रनों से रौंद दिया. 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था और इसके साथ ही आयरलैंड के अरमानों पर भी पानी फिर गया.
अब आयरलैंड को अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए विश्व कप क्वालिफायर से गुजरना होगा. आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि 2027 वर्ल्ड कप में क्वालिफिकेशन के क्या नियम है, जिसके कारण अफगानिस्तान की टीम ने मेगा इवेंट में अपनी जगह पक्की कर ली है.
सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आईसीसी ने 2027 ICC मेन्स ODI वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफिकेशन के लिए 30 सितंबर, 2026 को आधिकारिक ODI रैंकिंग की कट-ऑफ तारीख तय की है. आयरलैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हो जाने के बाद, अफगानिस्तान ने आधिकारिक तौर पर 2027 ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई कर लिया है.
मैच रद्द होने से क्वालिफिकेशन कट-ऑफ से पहले ICC ODI टीम रैंकिंग में अफगानिस्तान से आगे निकलने की आयरलैंड की पहले से ही कम उम्मीदें अब खत्म हो गईं. 12वें नंबर पर मौजूद आयरलैंड को ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन का गणितीय मौका पाने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ 5-0 से सीरीज जीतनी थी और साथ ही वेस्टइंडीज से जुड़े मैचों के नतीजे भी उनके पक्ष में होने चाहिए थे.
पहला वनडे मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाने के कारण, आयरलैंड अब सीरीज का जरूरी नतीजा हासिल नहीं कर सकता. इससे यह पक्का हो गया है कि अफगानिस्तान उन टीमों में शामिल हो गया है जो सीधे 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगी. वहीं, आयरलैंड को 14 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए ग्लोबल क्वालिफायर टूर्नामेंट में खेलना होगा.
वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी संयुक्त रूप से दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे और इसमें 14 टीमों का बड़ा फॉर्मेट होगा. मेजबान होने के नाते दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे ने ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया है, जबकि भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड और अफ़गानिस्तान ने भी क्वालिफिकेशन प्रक्रिया के जरिए सीधी जगह बना ली है. एक और मेजबान देश नामीबिया को वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए क्वालिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा.
बाकी क्वालिफिकेशन स्पॉट ग्लोबल क्वालिफायर के जरिए तय किए जाएंगे, जिससे आयरलैंड को 2027 वर्ल्ड कप में जगह बनाने का एक और मौका मिलेगा. दो बार की विश्व विजेता टीम वेस्टइंडीज भी ग्लोबल क्वालिफायर में खेलेगी.
दक्षिण अफ्रीका (सह-मेजबान), जिम्बाब्वे (सह-मेजबान), भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश.