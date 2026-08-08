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ICC का वो कौन-सा नियम? जिसके कारण 2027 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गया अफगानिस्तान, इस टीम का टूटा दिल

Afghanistan Qualify For World Cup 2027: अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप 2027 में अफगानिस्तान ने अपनी सीट कन्फर्म कर ली है. आइए जानते हैं कि आईसीसी का वो कौन-सा नियम है, जिसके जरिए अफगान को ये खुशखबरी मिली है और आयरलैंड का दिल टूट गया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 08, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:37 PM IST
ICC का वो कौन-सा नियम? जिसके कारण 2027 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गया अफगानिस्तान, इस टीम का टूटा दिल
Image Credit: 2027 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गया अफगानिस्तान (@ACBofficials/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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