ICC का वो कौन-सा नियम? जिसके कारण 2027 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गया अफगानिस्तान, इस टीम का टूटा दिल

Afghanistan Qualify For World Cup 2027: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और उनके तमाम फैंस को बड़ी खुशखबरी मिली है. आयरलैंड के खिलाफ जारी ODI के बीच अफगानिस्तान ने 2027 वर्ल्ड कप में अपनी सीट कन्फर्म कर ली है. शुक्रवार को हुए सीरीज के दूसरे मैच में स्टार स्पिनर राशिद खान की शानदार गेंदबाजी के दम पर अफगानिस्तान ने आयरलैंड को 92 रनों से रौंद दिया. 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था और इसके साथ ही आयरलैंड के अरमानों पर भी पानी फिर गया.