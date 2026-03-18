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Hindi Newsक्रिकेटअफगानिस्तान के स्पिनर ने भारत को बताया पक्का दोस्त, अस्पताल पर हमले के बाद दुनिया से मांगी मदद, पाकिस्तान पर भड़का

अफगानिस्तान के स्पिनर ने भारत को बताया 'पक्का दोस्त', अस्पताल पर हमले के बाद दुनिया से मांगी मदद, पाकिस्तान पर भड़का

Afghanistan Pakistan Conflicts: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर किए गए सबसे जानलेवा हवाई हमलों में से एक में कम से कम 400 लोग मारे गए. इस दौरान लगभग 250 लोग घायल हो गए. अफगानिस्तान के क्रिकेटर अल्लाह गजनफर ने कहा कि यह हॉस्पिटल बहुत से लोगों की मदद करता है और ये हमले आम लोगों के लिए बहुत विनाशकारी हो सकते हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 18, 2026, 07:45 PM IST
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Photo Credit: ILT20
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Afghanistan Pakistan Conflicts: काबुल में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर पर हमले के बाद अफगानिस्तान के स्पिनर अल्लाह गजनफर पाकिस्तान पर बुरी तरह भड़क गए. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक भावुक मैसेज दिया है. गजनफर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे झगड़े के नतीजों के बारे में बात की. मुंबई इंडियंस के इस खिलाड़ी ने भारत को पक्का दोस्त बताया है. पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर किए गए सबसे जानलेवा हवाई हमलों में से एक में कम से कम 400 लोग मारे गए. इस दौरान लगभग 250 लोग घायल हो गए. 

अफगानिस्तान के डिप्टी सरकारी प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने कहा कि हवाई हमला एक ड्रग रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल पर हुआ और उसने 2,000 बेड वाली उस सुविधा के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया.  हालांकि, पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया. गजनफर ने कहा कि यह हॉस्पिटल बहुत से लोगों की मदद करता है और ये हमले आम लोगों के लिए बहुत विनाशकारी हो सकते हैं.

क्रिकेटर ने की हमले की निंदा

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गजनफर ने न्यूज 18 से कहा, ''वहां के लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं. अब उन्होंने उस जगह को भी निशाना बनाया है. उन्होंने उन लोगों को शहीद कर दिया है. यह अफगानिस्तान के लोगों को मंजूर नहीं है.'' इस स्पिन गेंदबाज ने इस हमले की निंदा की और यहां तक कि इन मिलिट्री हमलों के पीछे के मकसद पर भी सवाल उठाया. उन्होंने इंटरव्यू में कहा, ''मुझे नहीं पता कि वे क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. वे आते हैं और आम लोगों को निशाना बनाते हैं. हम इसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर सकते. अफगानिस्तान इसे मंजूर नहीं कर सकता.''

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पाकिस्तान को दी चेतावनी

गजनफर ने चेतावनी देते हुए कहा, ''हर कोई अफगानिस्तान का इतिहास जानता है. अगर वह इतिहास खुद को दोहराता है, तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा.'' इस अफगान स्पिनर ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि भारत अफगानिस्तान का 'करीबी दोस्त' है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे सब एक साथ आएं और उनका साथ दें. उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों को मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि यह झगड़ा इसमें शामिल किसी भी पक्ष के लिए अच्छी खबर नहीं है.

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भारत से गजनफर को उम्मीदें

गजनफर ने आखिर में कहा, ''भारत हमारा करीबी दोस्त है. हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं. इन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, ताकि इस तरह की चीजें न हों. यही हमारी दूसरे देशों से भी गुजारिश है. यह लोगों के लिए अच्छा नहीं है. इस समय पूरी दुनिया कई चुनौतियों से गुजर रही है और यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है.'' गजनफर ने अफगानिस्तान के लिए एक टेस्ट में 4 विकेट लिए हैं.  उन्होंने 14 वनडे मैचों में 23 और 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 2 विकेट लिए हैं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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