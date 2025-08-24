एशिया कप 2025 के लिए सेलेक्टर्स ने चुनी खतरनाक टीम, कप्तान IPL का सुपरस्टार
Advertisement
trendingNow12894457
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप 2025 के लिए सेलेक्टर्स ने चुनी खतरनाक टीम, कप्तान IPL का सुपरस्टार

Afghanistan Cricket Team: अफगानिस्तान ने एशिया कप 2025 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. 9 से 28 सितंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए अफगान टीम की कमान स्टार स्पिनर राशिद खान के हाथों में है. अफगानिस्तान ने अपने स्क्वॉड में 17 खिलाड़ियों को जगह दी है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 24, 2025, 10:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एशिया कप 2025 के लिए सेलेक्टर्स ने चुनी खतरनाक टीम, कप्तान IPL का सुपरस्टार

Afghanistan Cricket Team: अफगानिस्तान ने एशिया कप 2025 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. 9 से 28 सितंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए अफगान टीम की कमान स्टार स्पिनर राशिद खान के हाथों में है. अफगानिस्तान ने अपने स्क्वॉड में 17 खिलाड़ियों को जगह दी है. टीम को एशिया कप के ग्रुप बी में रखा गया है. उसके साथ हांग कांग, बांग्लादेश और श्रीलंका है. 9 सितंबर को टीम का पहला मुकाबला हांग कांग से होगा. इसके बाद 16 सितंबर को उसे बांग्लादेश और 18 तारीख को श्रीलंका से खेलना है.

इस खिलाड़ी की हुई वापसी

अफगानिस्तान टीम में तेज गेंदबाज नवीन उल हक की वापसी हुई है, जिन्होंने आखिरी बार दिसंबर 2024 में अफगानिस्तान के लिए खेला था. उनकी वापसी से टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूती मिलेगी. इसमें पहले से ही फजलहक फारूकी, नूर अहमद और शराफुद्दीन अशरफ जैसे गेंदबाज मौजूद हैं. टूर्नामेंट के लिए रिजर्व खिलाड़ियों में वाफिउल्लाह तारखिल, नंग्याल खरोटे और अब्दुल्ला अहमदजई को रखा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: सहारा से ड्रीम 11 तक...टीम इंडिया की जर्सी पर आते ही कंपनी का हो गया बंटाधार! लगातार 5वीं बार हो गया ऐसा

टीम में अनुभव और युवा जोश का मिश्रण

राशिद खान को एक अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के मिश्रण का समर्थन मिलेगा. मध्य क्रम के अनुभवी खिलाड़ी मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब, करीम जनात और मुजीब उर रहमान टीम को संतुलन प्रदान करेंगे. शीर्ष क्रम के बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और दरविश रसूली पारी को संभालने की जिम्मेदारी निभाएंगे.

इन खिलाड़ियों पर भी सबकी नजर

टीम के अन्य नामों में सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजाई, मोहम्मद इशाक और अल्लाह गजनफर हैं. उन्होंने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टी20 प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है. टीम में शराफुद्दीन अशरफ और फजलहक फारूकी भी हैं. इससे अफगानिस्तान के पास स्पिन, तेज गेंदबाजी और बल्लेबाजी की गहराई का एक अच्छा मिश्रण मौजूद है.

ये भी पढ़ें: PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी का बड़बोलापन, एशिया कप से पहले भारत-पाकिस्तान मैच पर उगला जहर

एशिया कप 2025 के लिए अफगानिस्तान की टीम

राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजाई, करीम जनात, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद मलिक, नवीन उल हक, फजलहक फारूकी.

रिजर्व खिलाड़ी: वाफिउल्लाह तारखिल, नंग्याल खरोटे, अब्दुल्ला अहमदजई.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025Rashid KhanAfghanistanAfghanistan cricket team

Trending news

रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
BSF
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
DNA
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
Criminal Cases CM
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
;