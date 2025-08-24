एशिया कप 2025 के लिए सेलेक्टर्स ने चुनी खतरनाक टीम, कप्तान IPL का सुपरस्टार

Afghanistan Cricket Team: अफगानिस्तान ने एशिया कप 2025 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. 9 से 28 सितंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए अफगान टीम की कमान स्टार स्पिनर राशिद खान के हाथों में है. अफगानिस्तान ने अपने स्क्वॉड में 17 खिलाड़ियों को जगह दी है. टीम को एशिया कप के ग्रुप बी में रखा गया है. उसके साथ हांग कांग, बांग्लादेश और श्रीलंका है. 9 सितंबर को टीम का पहला मुकाबला हांग कांग से होगा. इसके बाद 16 सितंबर को उसे बांग्लादेश और 18 तारीख को श्रीलंका से खेलना है.

इस खिलाड़ी की हुई वापसी

अफगानिस्तान टीम में तेज गेंदबाज नवीन उल हक की वापसी हुई है, जिन्होंने आखिरी बार दिसंबर 2024 में अफगानिस्तान के लिए खेला था. उनकी वापसी से टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूती मिलेगी. इसमें पहले से ही फजलहक फारूकी, नूर अहमद और शराफुद्दीन अशरफ जैसे गेंदबाज मौजूद हैं. टूर्नामेंट के लिए रिजर्व खिलाड़ियों में वाफिउल्लाह तारखिल, नंग्याल खरोटे और अब्दुल्ला अहमदजई को रखा गया है.

टीम में अनुभव और युवा जोश का मिश्रण

राशिद खान को एक अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के मिश्रण का समर्थन मिलेगा. मध्य क्रम के अनुभवी खिलाड़ी मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब, करीम जनात और मुजीब उर रहमान टीम को संतुलन प्रदान करेंगे. शीर्ष क्रम के बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और दरविश रसूली पारी को संभालने की जिम्मेदारी निभाएंगे.

इन खिलाड़ियों पर भी सबकी नजर

टीम के अन्य नामों में सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजाई, मोहम्मद इशाक और अल्लाह गजनफर हैं. उन्होंने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टी20 प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है. टीम में शराफुद्दीन अशरफ और फजलहक फारूकी भी हैं. इससे अफगानिस्तान के पास स्पिन, तेज गेंदबाजी और बल्लेबाजी की गहराई का एक अच्छा मिश्रण मौजूद है.

एशिया कप 2025 के लिए अफगानिस्तान की टीम

राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजाई, करीम जनात, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद मलिक, नवीन उल हक, फजलहक फारूकी.

रिजर्व खिलाड़ी: वाफिउल्लाह तारखिल, नंग्याल खरोटे, अब्दुल्ला अहमदजई.