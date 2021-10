आज के दिन 29 साल के इस इंटरनेशनल क्रिकेटर की हुई थी मौत, एक घटना ने सब कुछ बदल दिया

नई दिल्ली: साल 2020 में आज ही के दिन पूरा खेल जगत शोक में डूब गया था जब 29 साल के खिलाड़ी की मौत की खबर सामने आई थी. अफगानिस्तान के स्टार बल्लेबाज नजीब तारकाई का निधन हो गया था. इस खबर ने सबको चौंका दिया. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने ये जानकारी ट्विटर पर फैंस को साझा की थी.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने बताया था कि नजीब तारकाई का 2 अक्टूबर को एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उनका इलाज नंगरहार में चल रहा था. उनकी एक सर्जरी हुई थी, लेकिन उनका निधन हो गया.

A very fine human being Najeeb Tarakai (29) who lost his life to tragic traffic accident in Afghanistan, had featured in one ODI and 12 T20Is for Afghanistan, primarily as an opening batsman. His T20I best of 90 came against Ireland in 2017.

May Allah Shower His Mercy on him. pic.twitter.com/n1QGdl4Tnx

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 6, 2021