पाकिस्तान से हार बर्दाश्त नहीं... स्टार खिलाड़ी का दर्दनाक खुलासा, उस मैच के बाद किसने की थी आत्महत्या?

क्रिकेट के मैदान पर सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही राइवलरी से तो दुनिया परिचित है, लेकिन पिछले कुछ समय से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी कांटे की टक्कर देखने को मिली है. अफगान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि 2022 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार के बाद अफगानिस्तान के खिलाड़ी टूट गए थे. इतना ही नहीं, पूरे देश में मातम जैसा माहौल था.

रहमानुल्लाह गुरबाज ने जिस मैच का जिक्र किया, उसमें पाकिस्तान ने एक रन से जीत दर्ज कर अफगानिस्तान का दिल तोड़ा था. मैच के अधिकांश समय तक अफगानिस्तान का दबदबा कायम रहा, लेकिन नसीम शाह ने अंतिम ओवर की पहली दो गेंदों पर लगातार दो छक्के जड़कर बाजी पलट दी थी.

रहमानुल्लाह गुरबाज का दर्दनाक खुलासा

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शुभांकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट में रहमानुल्लाह गुरबाज ने दर्दनाक खुलासा किया. स्टार ओपनर ने बताया कि उनके लिए सबसे दिल तोड़ने वाला मैच 2022 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार थी. घर पर लोग बहुत आहत हुए. गुरबाज ने ये भी बताया कि उस हार के बाद कई फैंस ने आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हारने का दुख उन्हें भी होता है, क्योंकि वो फैंस के लिए ही खेलते हैं.

रहमानुल्लाह गुरबाज ने आगे कहा कि जब मैं आपसे उस मैच के बारे में बात कर रहा हूं, तब भी मुझे वो दुखद यादें ताजा हो रही हैं. जब भी मैं शारजाह स्टेडियम में कदम रखता हूं, मुझे उस दिल दहला देने वाली हार की याद आ जाती है. मैं अब भी सोचता हूं कि हम वो मैच कैसे हार गए, जिसे हमें जीतना चाहिए था. हमने बल्लेबाजी तो अच्छी नहीं की, लेकिन गेंदबाजी बढ़िया की। फिर भी, अंत में हम हार गए.

'पाकिस्तान से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं'

अफगानिस्तान के खिलाड़ी ने ये स्पष्ट किया कि पाकिस्तानी क्रिकेटरों के प्रति उनके मन में कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब भी दोनों टीमें एक-दूसरे का सामना करती हैं, तो प्रशंसक पाकिस्तान के खिलाफ जीत की मांग करते हैं. उन्होंने कहा, ''हम क्रिकेटर हैं. हम अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए खेलते हैं. हमारी खुशी हमारे लोगों की खुशी में है. अगर आप यहां के लोगों से सबसे यादगार मैच के बारे में पूछेंगे, तो वे आपको पाकिस्तान के खिलाफ 2023 वनडे विश्व कप में मिली जीत के बारे में बताएंगे.

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