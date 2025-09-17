Asia Cup में भारत के मैच से पहले होगा असली रोमांच, ग्रुप-बी में उलटी गिनती गिन रहा अफगानिस्तान, श्रीलंका के खिलाफ डरावने हैं आंकड़े

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सभी की नजरें भारत के मुकाबले पर हैं. टीम इंडिया अपना अगला मैच 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ 19 सितंबर को खेलेगी. लेकिन इससे पहले भी फैंस के लिए एक रोमांचक मुकबला इंतजार कर रहा है. ये मुकाबला अफगानिस्तान की टीम के लिए करो या मरो की स्थिति के समान होगा. अफगानिस्तान को पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 8 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा था.

सुपर-4 के लिए अटकी सांसें

बांग्लादेश से हार के बाद अफगानिस्तान की सांसें सुपर-4 के लिए अटक चुकी हैं. बांग्लादेश की टीम भी अफगानिस्तान की हार की दुआ करेगी. राशिद एंड कंपनी ग्रुप बी में नंबर-3 पर पहुंच चुकी है. अफगानिस्तान की टीम सुपर-4 में पहुंचने के लिए श्रीलंका के खिलाफ गुरुवार को आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में टक्कर देने उतरेगी. इस मैच का नतीजा ग्रुप-बी की शीर्ष-2 टीमों का फैसला करेगा.

टॉप पर श्रीलंका

ग्रुप-बी की प्वाइंट्स टेबल देखें तो श्रीलंकाई टीम शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर शीर्ष पर मौजूद है. वहीं, बांग्लादेश ने 3 में से 2 मैच अपने नाम किए हैं. यह टीम दूसरे पायदान पर है. इस मुकाबले में श्रीलंका को बल्लेबाजी में पथुम निसांका और कुसल परेरा से उम्मीदें होंगी जबकि गेंदबाजी में दुश्मंथा चमीरा और वानिंदु हसरंगा मुकाबले का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं. दूसरी ओर, अफगानिस्तान की बल्लेबाजी इब्राहिम जादरान और सेदिकुल्लाह अटल पर काफी हद तक निर्भर कर सकती है। वहीं, गेंदबाजी में राशिद खान और नूर अहमद श्रीलंकाई खेमे को परेशान कर सकते हैं.

कैसा है रिकॉर्ड?

टी20 इतिहास को देखें तो श्रीलंका का पलड़ा इस टीम के खिलाफ भारी नजर आता है. श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच साल 2016 से अब तक कुल 8 टी20 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान श्रीलंका ने 5 मैच अपने नाम किए, जबकि 3 मुकाबले अफगानिस्तान ने जीते.

दोनों टीमों का स्क्वाड

अफगानिस्तान की टीम : राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरवेश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, एएम गजनफर, फरीद अहमद मलिक, फजलहक फारूकी और नवीन-उल-हक।

श्रीलंका की टीम : चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानीडु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेलालागे, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षाना, दुशमंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा और मथीशा पथिराना।