Advertisement
trendingNow13111548
Hindi Newsक्रिकेटAFG vs UAE: मुश्किल से खुला अफगानिस्तान की जीत का खाता, तिकड़ी ने टीम की बचाई लाज, यूएई को दी मात

AFG vs UAE: मुश्किल से खुला अफगानिस्तान की जीत का खाता, तिकड़ी ने टीम की बचाई लाज, यूएई को दी मात

AFG vs UAE: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले में अफगानिस्तान की जीत का खाता खुल चुका है. अफगानिस्तान ने यूएई की टीम को 5 विकेट से मात दी. इस मुकाबले में अफगानिस्तान के तीन बल्लेबाजों ने मिलकर यूएई की टीम को नेस्तानाबूत कर दिया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 16, 2026, 03:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AFG vs UAE
AFG vs UAE

AFG vs UAE: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले में अफगानिस्तान की जीत का खाता खुल चुका है. अफगानिस्तान ने यूएई की टीम को 5 विकेट से मात दी. इस मुकाबले में अफगानिस्तान के तीन बल्लेबाजों ने मिलकर यूएई की टीम को नेस्तानाबूत कर दिया. यूएई की टीम ने भी अफगानिस्तान को कांटे की टक्कर दी. अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. जिसके बाद भारतीय मूल के बल्लेबाज ने यूएई की तरफ से अफगानिस्तान की टीम को पापड़ बेलने पर मजबूर कर दिया. 

यूएई की शुरुआत बेहद खराब

यूएई की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने 10 के स्कोर पर दोनों ओपनर्स गंवा दिए थे. इसके बाद आलीशान शराफू और सोहैब खान ने पार्टनरशिप की. सोहैब के बल्ले से 48 गेंद में 68 रन की पारी देखने को मिली जिसमें 4 छक्के और 6 चौके दिखे. आलीशान सराफू 31 गेंद में 40 के स्कोर पर आउट हुए. इन दोनों की पार्टनरशिप की बदौलत टीम ने बोर्ड पर 160 रन टांग दिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

अफगानिस्तान ने 40 पर खोए 2 विकेट

अफगानिस्तान ने 161 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 40 के स्कोर पर अपने 2 विकेट खो दिए. सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने 41 गेंद में ताबड़तोड़ अंदाज में 6 चौके और 1 छक्का जमाकर 53 रन की पारी खेली. डारविश रसूली ने 33 रन की पारी खेली जबकि उमरजई ने 21 गेंद में 3 छक्के और 2 चौकों की बदौलत 40 रन ठोक डाले और 4 गेंद रहते टीम ने मुकाबला जीत लिया. 

ये भी पढे़ं.. अभिषेक नहीं... सहवाग ने इस खिलाड़ी को बताया 'असली धुरंधर', पाकिस्तान को किया चित

अफगानिस्तान के लिए दरवाजे बंद

अफगानिस्तान के लिए लगभग दरवाजे सुपर-8 के लिए बंद नजर आ रहे हैं. अब आखिरी उम्मीद न्यूजीलैंड की कनाडा से हार है जो काफी मुश्किल है. न्यूजीलैंड अगर कनाडा से हारती है और अफगानिस्तान आखिरी मैच जीत जाती है तो टीम के लिए सुपर-8 का टिकट कट सकता है. अभी तक वेस्टइंडीज, भारत, साउथ अफ्रीका सुपर -8 के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

afg vs uae

Trending news

केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?
Mani Shankar Aiyar
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?
जब ग्लोबल आइकन से मिले शब्दों के जादूगर! शशि थरूर ने प्रियंका के लिए लिखा पोस्ट जो..
Priyanka Chopra
जब ग्लोबल आइकन से मिले शब्दों के जादूगर! शशि थरूर ने प्रियंका के लिए लिखा पोस्ट जो..
300 एग्जीबिशन, 13 देशों के पवेलियन; PM मोदी आज करेंगे AI इम्पैक्ट एक्सपो का शुभारंभ
AI Impact Summit 2026
300 एग्जीबिशन, 13 देशों के पवेलियन; PM मोदी आज करेंगे AI इम्पैक्ट एक्सपो का शुभारंभ
ब्रेन डेड - मौत में क्या अंतर? छोटे ताबूत में कौन था जिसे पुलिसवालों ने किया सैल्यूट
Kerala News
ब्रेन डेड - मौत में क्या अंतर? छोटे ताबूत में कौन था जिसे पुलिसवालों ने किया सैल्यूट
कांग्रेस को झटका! भूपेन बोराह ने छोड़ी पार्टी; BJP में शामिल होने की अटकलें तेज
Bhupen Kumar Borah Resigns
कांग्रेस को झटका! भूपेन बोराह ने छोड़ी पार्टी; BJP में शामिल होने की अटकलें तेज
छत पर शख्स बना रहा था बम… अचानक हुआ धमाका, विस्फोट में गई मां-बेटे की जान
bomb blast
छत पर शख्स बना रहा था बम… अचानक हुआ धमाका, विस्फोट में गई मां-बेटे की जान
हिंदी थोपने का मामला...मोदी-शाह की राजनीति नहीं चलेगी, इस डिप्‍टी सीएम ने दी चुनौती
Udhayanidhi Stalin
हिंदी थोपने का मामला...मोदी-शाह की राजनीति नहीं चलेगी, इस डिप्‍टी सीएम ने दी चुनौती
मुझे पाकिस्तान की हार से दुख है... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा?
Indian Pakistan match
मुझे पाकिस्तान की हार से दुख है... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा?
2.7KG सोना लॉकर से गायब! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा
bengaluru bank deputy manager
2.7KG सोना लॉकर से गायब! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा
शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
Tipu Sultan-Shivaji Comparison
शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना