Advertisement
trendingNow12972951
Hindi Newsक्रिकेट

हार का गम मिटा नहीं कि ICC का चल गया 'हंटर', इस गलती का पूरा टीम को भुगतना पड़ा खामियाजा

अफगानिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ इकलौते टेस्ट मैच में पारी से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद अफगानिस्तान पर ICC ने एक्शन लिया है. दरअसल, अफगानिस्तान टीम पर धीमी ओवर गति के चलते जुर्माना लगाया गया है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 23, 2025, 11:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हार का गम मिटा नहीं कि ICC का चल गया 'हंटर', इस गलती का पूरा टीम को भुगतना पड़ा खामियाजा

अफगानिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ इकलौते टेस्ट मैच में पारी से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद अफगानिस्तान पर ICC ने एक्शन लिया है. दरअसल, अफगानिस्तान टीम पर धीमी ओवर गति के चलते जुर्माना लगाया गया है. हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ पारी की हार के साथ अफगानिस्तान पर धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना लगाया गया है. अफगानिस्तान पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगा है.

अफगानिस्तान टीम पर जुर्माना

आईसीसी के एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने निर्धारित समय में पांच ओवर कम फेंकने की वजह से अफगानिस्तान पर 25 प्रतिशत का जुर्माना लगाया. खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में अपनी टीम द्वारा फेंके गए प्रत्येक ओवर के लिए पांच प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

आईसीसी के बयान के अनुसार, 'समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान को निर्धारित समय में पांच ओवर कम फेंकने का दोषी पाया गया. अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में अपनी टीम द्वारा फेंके गए प्रत्येक ओवर के लिए पांच प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया जाता है.' अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने अपराध की जिम्मेदारी स्वीकार की और प्रस्तावित दंड पर सहमति जताई, इस वजह से औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी. 

जिम्बाब्वे ने 2013 के बाद पहली बार घर में जीता टेस्ट

मैदानी अंपायर एड्रियन होल्डस्टॉक और नितिन मेनन के आरोप को तीसरे अंपायर फोर्स्टर मुतिज्वा और चौथे अंपायर पर्सिवल सिजारा ने सही पाया. हरारे में अफगानिस्तान का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. टीम को पारी और 73 रन से हार का सामना करना पड़ा. 2013 के बाद जिम्बाब्वे की अपने घर में यह पहली टेस्ट जीत थी. जिम्बाब्वे की जीत में बल्लेबाज बेन करेन की शतकीय पारी और रिचर्ड नगरावा की घातक गेंदबाजी की अहम भूमिका रही. यह जीत टेस्ट क्रिकेट में जिम्बाब्वे के आत्मविश्वास को बढ़ाएगी.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Afghanistan cricketAFG vs ZIM Test

Trending news

अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
Satyapal Malik
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
Bhagwant Mann
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
Viral Video
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
Former Governor Satya Pal Malik
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
BrijRaj Solanki
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
PM Package employees
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश