Asia Cup AFG vs HK Live Streaming: एशिया कप का ओपनिंग मैच, हांगकांग से अफगानिस्तान की टक्कर, कब-कहां देख पाएंगे मैच?
Asia Cup AFG vs HK Live Streaming: एशिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप का आगाज मंगलवार (9 सितंबर) को यूएई में होगा. अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच खेला जाएगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 08, 2025, 02:04 PM IST
Afghanistan vs Hong Kong 1st Match Live Streaming: एशिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप का आगाज मंगलवार (9 सितंबर) को यूएई में होगा. अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में भारत भी एक मजबूत दावेदार के रूप में उतर रहा है. वह 10 तारीख को दुबई में यूएई के खिलाफ अपने पहले मैच खेलेगा. उसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान और 19 को ओमान के खिलाफ उतरेगा.

मौसम का हाल

मैच स्थानीय समयानुसार शाम 6:00 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे) शुरू होने वाले थे, लेकिन अत्यधिक गर्मी के कारण (एक मैच को छोड़कर) इन्हें 30 मिनट आगे बढ़ा दिया गया है. अबू धाबी के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 36 डिग्री और 32 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हालांकि, बारिश की संभावना नहीं है.

ये भी पढ़ें: शोएब अख्तर या शाहीन अफरीदी नहीं...T20I में इन पाकिस्तानियों ने ली हैट्रिक, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप

अफगानिस्तान बनाम हांगकांग मैच लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

भारत में कहां देख पाएंगे मैच?

टीवी पर सीधा प्रसारण: अफगानिस्तान बनाम हांगकांग मैच का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर उपलब्ध होगा.

लाइव स्ट्रीमिंग: इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है. ध्यान दें कि इस मैच को देखने के लिए आपको सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

क्या है मैच का समय?

एशिया कप का यह पहला मैच 9 सितंबर 2025 को भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होगा.

ये भी पढ़ें: ट्रॉफी जिताने के लिए टीम में अचानक हुई भारत के 2 खूंखार बल्लेबाजों की एंट्री, दहशत में गेंदबाज

एशिया कप के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरवेश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह ओमरज़ाई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद मलिक, नवीन उल हक, फजलहक फारूकी.

हांगकांग: यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, जीशान अली, नियाजकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोट्जी, अंशुमान रथ, कल्हन मार्क चालु, आयुष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, किंचित शाह, अली हसन, शाहिद वासिफ, गजनफर मोहम्मद, मोहम्मद वहीद, एहसान खान.

Asia Cup

