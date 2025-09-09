Asia Cup Match Timing: कितने बजे शुरू होगा एशिया कप का ओपनिंग मैच? अभी ही जान लें वेदर और पिच रिपोर्ट
Hindi Newsक्रिकेट

Asia Cup Match Timing: कितने बजे शुरू होगा एशिया कप का ओपनिंग मैच? अभी ही जान लें वेदर और पिच रिपोर्ट

Asia cup 2025 Afghanistan vs Hong Kong: एशिया कप 2025 का आगाज मंगलवार (9 सितंबर) को होगा. टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में अफगानिस्तान के सामने हांगकांग की चुनौती होगी. अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए इस साल यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 09, 2025, 02:00 PM IST
Asia Cup Match Timing: कितने बजे शुरू होगा एशिया कप का ओपनिंग मैच? अभी ही जान लें वेदर और पिच रिपोर्ट

Asia cup 2025 Afghanistan vs Hong Kong: एशिया कप 2025 का आगाज मंगलवार (9 सितंबर) को होगा. टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में अफगानिस्तान के सामने हांगकांग की चुनौती होगी. अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए इस साल यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है. ये दोनों टीमें 2016 के बाद पहली बार इस फॉर्मेट में आमने-सामने होंगी. अफगानिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट में तेजी से ऊपर उठने के बाद से दोनों टीमों के बीच ज्यादा मुकाबले नहीं हुए हैं.

छठी बार दोनों टीमों में मुकाबला

अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच अब तक पांच टी20 इंटरनेशनल मैच (Afghanistan vs Hong Kong Head to Head Record) हुए हैं, जिनमें से अफगानिस्तान ने तीन और हांगकांग ने दो मैच जीते हैं. हांगकांग की पिछली जीत 2015 में इसी मैदान पर हुई थी. उसी मैदान पर एशिया कप का पहला मैच खेला जा रहा है.

टी20 इंटरनेशनल में अफगानिस्तान बनाम हांगकांग का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

खेले गए मैच: 5
अफगानिस्तान ने जीते: 3
हांगकांग ने जीते: 2

कितने बजे से खेला जाएगा मैच? (Afghanistan vs Hong Kong Match Time)

अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच मैच भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होगा. टॉस उससे पहले शाम 7:30 बजे होगा. भारत में मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. इसके अलावा मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप पर होगी. इसके लिए दर्शकों को सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

ये भी पढ़ें: एशिया कप के पहले ही मैच में इतिहास रचेगा यह दिग्गज क्रिकेटर! वर्ल्ड क्रिकेट में पहली बार होगा ऐसा, बस चाहिए 51 रन

पिच और मौसम रिपोर्ट (Afghanistan vs Hong Kong Weather and Pitch Record) 

अबू धाबी की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार होती है, जिससे रन बनाना आसान हो जाता है. हालांकि, जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, गेंदबाजों को मदद मिलने लगती है.  धीमी गेंदों को खेलना मुश्किल हो सकता है, इसलिए बल्लेबाजों को सावधान रहना होगा. दुबई के उलट अबू धाबी स्पिन के लिए उतनी अनुकूल नहीं है, जिससे अफगानिस्तान की ताकत थोड़ी कम हो सकती है. मैच शाम को गर्म और उमस भरी परिस्थितियों में खेले जाने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें: Asia Cup: खतरे में भुवनेश्वर कुमार का स्पेशल रिकॉर्ड, एशिया कप में इतिहास रचने वाला है खूंखार बॉलर

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग (Afghanistan vs Hong Kong Predicted playing XI)

अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, करीम जनत, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, एएम गजनफर, नूर अहमद, फजलहक फारूकी.

हांगकांग: यासिम मुर्तजा (कप्तान), अंशी रथ, मार्टिन कोएट्जी, किंचित शाह, शाहिद वासिफ, जीशान अली (विकेटकीपर), ऐजाज खान, निजाकत खान, अतीक इकबाल, अली हसन, एहसान खान.

;