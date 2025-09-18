DO or Die मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेंगे 'राशिद के चीते', श्रीलंका से सुपर 4 के लिए महाजंग

अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच एशिया कप 10वां मैच आज यानी 18 सितंबर को भारतीय समयानुसार रात 8 बजे खेला जाना है. एशिया कप के ग्रुप बी में खलबली मची हुई. सभी टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है. आज के मैच के नतीजे तय करेंगे ग्रुप बी से कौन सी टीमें सुपर 4 के लिए क्वालीफाई करेंगी. श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें 2-2 मैच जीतकर अंक तालिका पर पहले और दूसरे पायदान पर बनी हुई हैं. वहीं, अगर अफगानिस्तान ये मैच जीत जाती है तो श्रीलंका के साथ सुपर 4 के लिए वो क्वालीफाई कर जाएगी. ऐसे में आज अफगानिस्तान के लिए करो या मरो की स्थिति होगी.

सुपर 4 के लिए कांटें की टक्कर

अफगानिस्तान की टीम ने अभी तक एशिया कप खेले 2 मैचों में महज 1 मैच जीतने में कामयाब रही है. अफगानिस्तान की टीम महज 2 अंक के साथ तीसरे पायदान पर काबिज है. हांगकांग की टीम सुपर 4 की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है. वहीं, बात अगर करें श्रीलंका की तो उनका भी सुपर 4 में जाना लगभग तय माना जा रहा है. अब बस बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच सुपर 4 के लिए कांटें की टक्कर है. आज के मैच के बाद काफी कुछ साफ हो जाएगा.

अफगान का पलड़ा भारी

बांग्लादेश ने एशिया कप में खेले 3 मुकाबले में से 2 जीत में हासिल की है. बांग्लादेश का नेट रन रेट -0.270 का है. अफगानिस्तान ने भले ही 1 मैच जीता हो, लेकिन नेट रन रेट के मामले में वो बांग्लादेश और श्रीलंका से काफी बेहतर हैं. अफगानिस्तान का नेट रन रेट +2.150 का है. ऐसे में अफगानिस्तान आज का मैच जीतते ही सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर जाएगी.

भारत बनाम पाकिस्तान

ग्रुप ए की बात करें तो 17 सितंबर को खेले गए पाकिस्तान और यूएई के बीच मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने यूएई को हराकर सुपर 4 में अपनी जगह बना ली है. ऐसे में ग्रुप ए के सुपर 4 में होने वाले मैच की तस्वीर साफ हो चुकी है. भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर मैच खेला जाएगा. इसमें जीतने वाली टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंचेगी.